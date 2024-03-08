Мегабыстрый рецепт на 20 минут / Горячие рулетики из лаваша с сыром и ветчиной

Готовить вкусно и быстро – всегда актуально. Особенно когда времени на приготовление обеда или ужина совсем немного.



Горячие рулетики из лаваша с сыром и ветчиной — это именно тот рецепт, который позволит вам приготовить вкусное блюдо всего за 20 минут. Простой и быстрый, он станет отличным спасением в ситуации, когда нужно быстро накормить семью или гостей.

Ингредиенты:

– Тонкий армянский лаваш – 2 шт.

– Ветчина – 150 г

– Твердый сыр – 150 г

– Майонез – 2 столовые ложки

– Зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

– Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

1. Начнем с того, что нарежем ветчину и сыр небольшими кубиками или ломтями. Можно использовать любой сыр на ваш вкус – чеддер, гауда, эдам или другой твердый сыр.

2. На лаваш нанесем слой майонеза, равномерно распределите его по всей поверхности.

3. После этого выложите на лаваш слой ветчины и сыра, посыпьте зеленью, солью и перцем по вкусу.

4. Сверните лаваш в рулет, плотно заверните его, чтобы начинка не выпала.

5. Нарежьте рулет на порции толщиной примерно 2-3 см.

6. Выложите рулетики на противень, покрытый бумагой для выпечки, и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут, пока сыр не расплавится и лаваш не станет золотистым.

Это простое и вкусное блюдо отлично подойдет как горячая закуска к обеду или ужину. Быстрый рецепт, который позволит вам быстро и легко накормить гостей или близких.