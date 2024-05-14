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Вторник 14 мая

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Разлученная с единственным ребенком Кадышева оказалась перед сложным выбором

Разлученная с единственным ребенком Кадышева оказалась перед сложным выбором
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Певица Надежда Кадышева оказалась в сложной ситуации. В определенной момент она столкнулась с выбором между карьерой и материнством.

64-летняя артистка по сей день активно гастролирует по стране, собирая полные залы и не планирует покидать сцену. Кадышева неоднократно опровергала слухи о плохом самочувствии и проблемах со здоровьем.

Ее единственный сын Григорий Костюк-Кадышев, который также стал музыкантом и работает вместе с родителями, рассказал о своем детстве. В тот период его родители часто находились в разъездах из-за гастролей ансамбля "Золотое кольцо".

В детстве он редко видел своих родителей, которые постоянно пропадали на гастролях за границей. Он был отправлен к бабушке и дедушке в Мелитополь, и каждая встреча с родителями была для него как радостной, так и грустной, так как певица очень переживала из-за разлуки с ребенком. Однажды они гуляли по парку, и мать вдруг высказала желание оставить творчество и заниматься ребенком. Однако ее сын развеселил родителей, и мысли о том, чтобы оставить большую сцену, развеялись.

Надежда Кадышева хорошо понимает, каково это – расти без родителей, так как потеряла свою мать в десять лет и отца в 15. Это может быть одной из причин, почему она столкнулась с подобным выбором. Такие семейные и личные драмы могут оказывать влияние на жизненные решения и приоритеты.

ДНИ в Telegram

14 мая 2024, 18:00
Надежда Кадышева. Фото: соцсети
tnzvezdy.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бабкина, Кадышева, Крыгина: Надежды российской эстрады

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: кадр YouTube

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