Разлученная с единственным ребенком Кадышева оказалась перед сложным выбором

Певица Надежда Кадышева оказалась в сложной ситуации. В определенной момент она столкнулась с выбором между карьерой и материнством.



64-летняя артистка по сей день активно гастролирует по стране, собирая полные залы и не планирует покидать сцену. Кадышева неоднократно опровергала слухи о плохом самочувствии и проблемах со здоровьем.

Ее единственный сын Григорий Костюк-Кадышев, который также стал музыкантом и работает вместе с родителями, рассказал о своем детстве. В тот период его родители часто находились в разъездах из-за гастролей ансамбля "Золотое кольцо".

В детстве он редко видел своих родителей, которые постоянно пропадали на гастролях за границей. Он был отправлен к бабушке и дедушке в Мелитополь, и каждая встреча с родителями была для него как радостной, так и грустной, так как певица очень переживала из-за разлуки с ребенком. Однажды они гуляли по парку, и мать вдруг высказала желание оставить творчество и заниматься ребенком. Однако ее сын развеселил родителей, и мысли о том, чтобы оставить большую сцену, развеялись.

Надежда Кадышева хорошо понимает, каково это – расти без родителей, так как потеряла свою мать в десять лет и отца в 15. Это может быть одной из причин, почему она столкнулась с подобным выбором. Такие семейные и личные драмы могут оказывать влияние на жизненные решения и приоритеты.