Уехавший из России внук Пугачевой попросил Орбакайте о помощи

Никита Пресняков, решивший начать карьеру в США, обратился за поддержкой к своей матери Кристине Орбакайте.



После объявления о гастрольном туре и предстоящем дне рождения, Никита столкнулся с проблемой недостаточного спроса на билеты на свое выступление в Сан-Франциско. В связи с этим он решил провести трехдневную распродажу билетов со скидкой 20%, а помощь в их продвижении оказала его мать.

Никита Пресняков переехал в США в 2022 году и принял решение продать дачу в Подмосковье, подаренную ему знаменитой бабушкой Аллой Пугачевой, чтобы обеспечить себе достойное проживание. В настоящее время он проживает в роскошных апартаментах на Манхэттене в Нью-Йорке вместе со своей женой. Стоимость такой недвижимости оценивается примерно в 2,5 миллиона долларов.

Мать Никиты Кристина Орбакайте ранее переехала ближе к России после слухов о возможном выступлении в Кремлевском дворце. В настоящее время она находится в отпуске в Италии вместе с мужем, предпринимателем Михаилом Земцовым.

Семья Пресняковых и Орбакайте продолжает поддерживать связь и оказывать друг другу помощь в различных сферах. Преданные поклонники выразили надежду, что гастрольный тур Никиты Преснякова будет успешным благодаря усилиям его матери и поддержке поклонников музыки.