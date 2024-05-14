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Вторник 14 мая

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Анна Михалкова отмечает 50-летие: вспоминаем интересные факты из жизни актрисы в ее юбилей

Анна Михалкова отмечает 50-летие: вспоминаем интересные факты из жизни актрисы в ее юбилей
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Сегодня актрисе Анне Михалковой исполняется 50 лет. Предлагаем вспомнить интересные факты из жизни российской артистки по случаю ее юбилея.

Анна Михалкова является членом известной творческой династии. Благодаря документальному фильму, созданному ее отцом, весь мир узнал о детстве Анны. Она признавала, что через кино познавала окружающий мир. После окончания ВГИКа она стала актрисой, а также получила юридическое образование в МГИМО с целью стать успешным продюсером. "Дни.ру" собрали ряд интересных фактов о жизни Анны Михалковой.

1. Неофициально отказалась вести передачу "Спокойной ночи, малыши": С 2002 года Анна ведет популярную детскую программу, но изначально не хотела работать на телевидении и несколько раз отказывалась от предложения стать ведущей детского шоу. Однако ради своих детей она согласилась и признала, что это было новым опытом для нее.

2. Сыграла с Марчелло Мастроянни: В 13 лет Анна снялась в картине отца "Очи черные", где ее партнером был известный итальянский актер. Ее первая серьезная роль была в фильме "Первая любовь" (1994) от Романа Балаяна.

3. Отец посвятил ей документальный фильм: Режиссер Никита Михалков снял фильм "Анна: от 6 до 18", чтобы проследить изменения в мировоззрении своей дочери. Этот проект получил призы на международных кинофестивалях, хотя сама Анна не всегда одобряла это творение.

4. Не стремилась стать актрисой: Родившись в кинематографической семье, Анна не сразу выбрала актерскую карьеру. Она изучала историю искусств за рубежом, чтобы найти свой путь в жизни. После окончания ВГИКа она также получила юридическое образование.

5. Уверена, что ее развод связан с творческой самореализацией: После знакомства на светском мероприятии, Анна вышла замуж и родила двух сыновей. Однако через несколько лет брак распался из-за фокусировки актрисы на своей карьере.

6. Дебютировала на театральной сцене в 41 год: Хотя снималась в кино с подросткового возраста, на театральной сцене она появилась только в 2015 году. Актриса отмечала значительные различия между работой в театре и на киносъемочной площадке.

ДНИ в Telegram

14 мая 2024, 06:18
Анна Михалкова. Фото: соцсети
Дни.ру✓ Надежный источник

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