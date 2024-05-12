Жена Петросяна раскрыла проблемы с головным мозгом и сосудами – голова лопается

Беда в семье российского юмориста перестала быть тайной. Все изменило неожиданное заявление Татьяны Брухуновой, его супруги.

Избранница комика от 5 брака вышла на связь в соцсети вечером 11-го мая, разместив видео. В кадре Татьяна показала себя, посетовала на магнитную бурю, раскрыла проблемы, выплеснула эмоции и поделилась планами. Внезапно выяснилось, что 35-летняя жена юмориста пострадала из-за экстремальной солнечной активности, взрывной энергии, колебаний магнитного поля. Остается размышлять и догадываться, как чувствует себя и в каком состоянии находится Евгений Петросян!

"Голова лопается с самого утра, ничего не помогает. Ну я так уже поняла, что в принципе что-то пить бесполезно, потому что это вот влияние атмосферы на мой головной мозг и окружающие его сосуды", — рассказала о беде жена Петросяна.



Несмотря на "лопающуюся" голову, у Татьяны Брухуновой многое из семейно-бытовых дел остается в планах, не говоря уже о рабочих. Жизненная, так же, как и женская, энергия важна для Татьяны, которая каждый день записывает видео при наличии 100 пятниц на неделе. О себе пострадавшая заявила: она — "крутая чувиха" вопреки магнитному полю и графику.

"Сегодня был к тому же плотный рабочий день. Завтра — еще плотнее, завтра я еще утром иду с Ваганом в театр. При этом мне еще надо успеть прямо с ранья сбегать сдать кровь. В общем, я, конечно, крутая чувиха. Иногда мне кажется, что я составляю свой график, просто находясь в каком-то неадекватном состоянии..." — делится новостями о своей безудержной активности жена комедианта.

Порой приходится выбирать из 3 дел только 1. С одной стороны, нет работы — есть время на личную жизнь. С другой стороны, нет времени на личную жизнь — работа остается!

Но что главное для Татьяны? Конечно же, не видеоролики, а Евгений Петросян, воспитание 2 детей. В 2024 году старшему ребенку в семье, Вагану Евгеньевичу, исполнилось 4-ре года. А в 2023-м году жена артиста стала мамой во 2-ой раз. Родилась младшая — Матильда Евгеньевна.

"Дни.ру" напоминают, что пока бегают помощницы-няньки в доме Петросяна, российский юморист не окружает вниманием свою кровиночку Викторину. Он не поддерживает связи, хотя плоть от плоти, кровь от крови, все-таки старшая дочь от 1-го брака. В этом году 11 ноября ей исполнится 56.