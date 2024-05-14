Куда сходить в Москве и России: афиша с 16 по 31 мая

Весна идет, весне дорогу! Сколько чудесных событий готовит нам она! Сколько радости подарит! Не пропустите самое интересное!

СКОРО

Международный кинофестиваль "Антарес"

Превью кинофестиваля станет концерт "Старые песни о главном", в котором выступят группы "Песняры" из Белоруссии, "Ялла" и певица Алена Свиридова. А основная программа Кинофестиваля будет состоять из конкурсов полнометражного, короткометражного, документального и анимационного кино. Его гостями станут Сергей Шакуров, Лиза Арзамасова, Эвелина Бледанс, Ольга Кабо, Светлана Немоляева, Елена Цыплакова, Лариса Лужина, Наталья Гвоздикова, Александр Панкратов-Черный, Ольга Остроумова, Сергей Селин и многие другие звезды театра и кино. В рамках кинофестиваля пройдет выставка картин Никаса Сафронова "Портреты великих из мира кино", спектакль-концерт "Фрида" с Дарьей Мороз и Петром Дранга, а также спектакль-концерт "Падаю вверх" с Нонной Гришаевой, творческие встречи и мастер-классы популярных артистов. Всего же жители и гости города Сочи смогут посетить более 30 мероприятий, зарегистрироваться на которые можно по этой ссылке. Инициатива проведения Кинофестиваля принадлежит Ассоциации "Безопасность и качество".

С 26 по 30 июня, Сочи.

КНИГА

"Наш любимый Дом кино"

Это книга о Доме кино – культовом месте для нескольких поколений. В нее вошли интервью с известными артистам и режиссерами , которые вспоминают атмосферу и разные истории из своей жизни, связанные с Домом кино. Автор Александр Гафин поговорил с сотрудниками и даже с детьми известных посетителей. В книге впервые будут представлены уникальные фотографии расцвета Дома Кино.

Уже в продаже.

ПРОЕКТ

"Картинки с выставки 1874/2024"

В новом проекте "Променад" композитор и пианист Игорь Яковенко обратился к одному из самых междисциплинарных музыкальных циклов XIX века — "Картинкам с выставки" Модеста Мусоргского. В этой фортепианной сюите, которой в 2024 году исполняется 150 лет, Мусоргский переложил на музыкальный язык впечатления от выставки своего близкого друга художника Виктора Гартмана. Впоследствии эта работа оказала огромное влияние на историю музыки, в частности на Клода Дебюсси и его искусство звукописи. Игорь Яковенко исполнил и записал пьесы из "Картинок" и предложил 11 российским художникам сделать "обратный перевод" музыки Мусоргского на язык изобразительного искусства. Эти новые произведения, в свою очередь, стали темами для цикла пьес Яковенко-композитора.

23 мая, ДК "Рассвет".

ВЫСТАВКА

"Вначале вырастут цветы"

Это выставка авторской графики известного московского художника-концептуалиста Евгения Гриневича, в чьем творчестве особое внимание уделяется выработке и определению культурного кода современной России. Евгений подготовил и организовал одновременно три уникальные выставки, приурочив их к ежегодной Всероссийской акции "НОЧЬ МУЗЕЕВ – 2024" как символ воссоединения русского народа и возрождения культурной жизни на новых территориях. Выставка "Вначале вырастут цветы" представляет собой сложносочиненную метафору, отражающую особый взгляд на значение культуры в современном мире и обществе. На хлебных полях, перед тем как рожь даст богатый урожай, появляются столь милые русскому сердцу ромашки и васильки. Так происходит и в современном обществе: для того чтобы страна и общество утвердили свою значимость в истории, должен сформироваться устойчивый культурный код как отражение традиций и человеческих ценностей.

16 мая, Луганская академия культуры и искусств им. М. Матусовского.

ВСТРЕЧА

"Музыкальные чтения от Петсона и Финдуса"



В проекте участвуют актеры театральной студии А. Райкина. Самый веселый и изобретательный в мире кот Финдус способен развеселить кого угодно, даже угрюмого старика Петсона. Как ему это удается? Узнаем из книги Свена Нурдквиста "Петсон грустит". Музыкальное сопровождение чтений: инструментальный дуэт солистов Государственного академического народного ансамбля "Россия" имени Л.Г. Зыкиной.

25 мая, ЦДМ.

ТЕАТР

"Отцы и дети"

По задумке режиссера Семена Серзина тургеневский конфликт поколений из середины XIX века перенесен в более близкие современному зрителю обстоятельства — в условное перестроечное время, когда все стояли перед выбором дальнейшего пути. Следуя этому замыслу, художник-постановщик Софья Матвеева поместила героев в пространство железнодорожной станции, подчеркнув таким образом неустойчивость мира и неизбежность его скорого переустройства. В ролях — Петр Семак, Виталий Коваленко, Владимир Майзингер, Сергей Волков, Геннадий Блинов, Ирина Старшенбаум, Ольга Лерман, Александра Бортич и другие.

20, 21 мая, Театр Наций (Основная сцена).

"Тетка Чарлея"

Вы точно знаете историю Тетки Чарлея по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!" Студенты Оксфорда – Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных – Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция… Режиссеры-постановщики Дмитрий Астрахан и Илья Макаров. В ролях: Татьяна Веденеева, Вадим Андреев, Александр Овчинников, Иван Мамонов, Анатолий Шалухин, Александр Сеппиус и др.

30, 31 мая, Театр на Трубной.