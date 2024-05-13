Продавшая роскошную квартиру в центре Москвы Дапкунайте погрязла в долгах

Ингеборга Дапкунайте оказалась в долгах перед налоговой. Это случилось после того, как продала свою московскую квартиру и не выплатила налоги в размере более 500 тысяч рублей



Актриса уже более двух лет не проживает в России, и в прошлом году она выставила свою столичную квартиру на продажу, но не завершила сделку, оставив покупателей в недоумении. В настоящее время известно, что задолженность звезды перед налоговой составляет 547 тысяч рублей, однако она не проявляет спешки в ее погашении.

В 2022 году актриса окончательно уехала из России, где получала высокие гонорары, и перебралась в Бельгию. Источник сообщил, что компания Ингеборги "Скиллз Акэдеми" не представляла отчетность о своей деятельности в последние годы, что привело к началу процесса ликвидации организации со стороны Федеральной налоговой службы.

Несколько месяцев назад стало известно, что актриса продала трехкомнатную квартиру в Москве за 100 миллионов рублей, но не зарегистрировала нового владельца, что привело к разбирательству в суде. Однако дело было решено в пользу покупателя.

Стоит отметить, что некоторые известные личности высказывают негативное мнение о Дапкунайте, считая ее двуличной персоной, готовой на все ради личной выгоды. Появилось распространенное мнение о том, что актриса может вернуться в Россию для заработка в удобный для нее момент.

Журналист и политолог Михаил Шахназаров выразил мнение, что актриса ожидает поддержки от своих защитников, чтобы вернуться. Однако директор Дапкунайте Раиса Фомина опровергла информацию о возможном возвращении актрисы в Россию, утверждая, что она полностью разорвала связи с этой страной и больше не сотрудничает с людьми из РФ.