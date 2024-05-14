Знаменитого артиста и телеведущего погубил рак простаты – неожиданно

Стало известно, что всемирно известный музыкант, продюсер, композитор, актер, ведущий ТВ, ушел навсегда, расстроив поклонников. Российские и зарубежные СМИ передают новости об уходе, который кажется отнюдь не своевременным.

Виртуозный саксофонист Дэвид Сэнборн(David Sanborn), оставивший свой след в истории музыки, сделал последний вздох днем 12 мая в американском поселении Тарритауне. Не дожил до своего 79-летия.

Начиная с 2018 года артист боролся с онкологией, старался выкарабкаться, продолжал выступать, пытался одолеть недуг. Однако, к сожалению для родных и близких, коллег и друзей, поклонников и товарищей, у него не вышло из-за осложнений. Сэнборна погубил рак простаты. Он ушел, сдался неожиданно.

Узнавшего о недуге мужчину поднял с колен неукротимый дух. График ушедшего был расписан на годы вперед, подтверждая страсть к музыке, не знавшую границ. Несмотря на недавние проблемы со здоровьем, вынудившие его отменить концерты, он оставался оптимистом, обещая вернуться на сцену после восстановления. Его преданность музыке и поклонникам была непоколебима.

Если бы не рак! Коварный и мощный диагноз не оставил шанса 78-летнему артисту. Поклонники, потрясенные новостью, до сих пор не могут оправиться от новостей о победе рака.

Ушедший гений мастерски сочетал элементы джаза, поп-музыки и R&B, создавая собственный неповторимый стиль. Его карьера – это более 20 альбомов, 9 из которых стали золотыми или платиновыми, и 6 премий "Грэмми". Этот успех особенно впечатляет, учитывая, что Сэнборн в детстве перенес полиомиелит. Музыка стала для него спасением и способом духовного возрождения.

Ушедший артист начал свой путь в мире музыки еще "зеленым". Он играл блюз с легендами Альбертом Кингом и Литтл Милтоном. В 30-летнем возрасте он выпустил свой дебютный сольный альбом Take Off, и дал старт своей карьере.

Дэвид стал востребованным сессионным музыкантом, сотрудничая со Стиви Уандером (Stevie Wonder), Джеймсом Брауном (James Brown), Карли Саймоном (Carly Simon) и многими другими. Он гастролировал с Дэвидом Боуи (David Bowie), исполнив знаменитое соло на саксофоне в песне "Young Americans", и выступал с The Rolling Stones.

На протяжении 70-х ушедший маэстро активно переключался между джазом, блюзом и поп-музыкой. Его имя можно найти на записях Би Би Кинга (B.B. King), Пола Саймона (Paul Simon), Кэт Стивенс (Cat Stevens), Брюса Спрингстина (Bruce Springsteen), Элтона Джона (Elton John), Чака Хан (Chaka Khan), Рона Картера (Ron Carter), Джорджа Бенсона (George Benson), Кенни Логгинса (Kenny Loggins) и Eagles. В 80-е он сотрудничал с Аретой Франклин (Aretha Franklin), Билли Джоэлом (Billy Joel), Роджером Уотерсом (Roger Waters), Эриком Клэптоном (Eric Clapton) и Миком Джаггером (Mick Jagger).



Сэнборн, помимо музыкальной карьеры, вел ТВ-программу Night Music, написал саундтреки к фильмам "Психо 3" и "Смертельное оружие". Также он исполнил соло на саксофоне в популярном инструментале "The Seduction (Love Theme)" из фильма "Американский жиголо", главную роль в котором сыграл Ричард Гир (Richard Gere).

Уход артиста — огромная потеря для мира. Как грустно и неожиданно! Как теперь пережить эту утрату?

О будущем позаботился сам Сэнборн: оставил богатое наследие, доказав, что любовь к музыке и упорство способны преодолеть любые преграды. Его виртуозность, харизма и умение гармонично сочетать разные жанры сделали его одним из самых величайших и авторитетных лидеров своего времени.