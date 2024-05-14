Юрий Куклачев прервал молчание после перенесенного инфаркта

Юрий Куклачев взбудоражил своих поклонников после того, как перенес инфаркт во время своего юбилейного концерта. Стало известно, что сложная операция на сердце была проведена успешно.



Уже спустя месяц после происшествия Куклачев вышел на связь с общественностью, заявив, что поправляется и находится в санатории. В видеообращении к поклонникам Юрий Куклачев выглядел бодрым и оптимистичным, подчеркнув, что скоро вернется на сцену Театра кошек.

Операция, во время которой было установлено целых 5 стентов, прошла успешно, но не без трудностей. Сам Куклачев признался, что процедура была сложной и болезненной, но он благодарен за поддержку и готов вернуться к работе.

Несмотря на свои проблемы со здоровьем, Юрий Куклачев не отменил три благотворительных концерта по случаю своего юбилея в Vegas City Hall. Даже после операции он продолжал активно участвовать в организации мероприятий, связываясь с сыном и коллегами, чтобы все прошло гладко.

Юрий Куклачев продолжает восстанавливаться и надеется вернуться к своей любимой работе в Театре кошек в ближайшем будущем. Его оптимизм и решимость послужат примером для многих, демонстрируя силу духа и постоянство в преодолении трудностей.