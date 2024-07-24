[ТЕСТ] по фильму "Карнавальная ночь": справятся только самые внимательные зрители

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Этот советский комедийный музыкальный фильм 1956 года режиссера Эльдара Рязанова до сих пор не сходит с экранов. Без него не обходится ни один новогодний телеэфир. Но насколько хорошо вы помните детали? Давайте проверим!



1. В новогодней смете товарища Крыловой значились: "Дед Мороз – один, снежинок – 30 единиц, а потом, Баба Яга и Коты в Сапогах". От кого было предложено отказаться из-за нехватки денег? А. От котов; Б. От сапог; В. От снежинок. 2. Какого сказочного персонажа было решено не брать со стороны, а "воспитать в своем коллективе"? А. Снегурочку; Б. Бабу Ягу; В. Кикимору. 3. Чем, по убеждению Огурцов, невозможно воспитать зрителя? А. Открытыми плечами; Б. Голыми ногами; В. Неприкрытой грудью. 4. "Любовь! Сила чувств! Поэзия!" – какое произведение классической литературы описано в фильме такими словами? А. "Евгений Онегин" Пушкина; Б. "Вешние воды" Тургенева; В. "Анна Каренина" Толстого. 5. Под какими клоунскими именами хотели выйти на сцену Сидоров и Николаев? А. Тип и Топ; Б. Бим и Бом; В. Кис и Лис. 6. Бухгалтеру Федору Петровичу Миронову принадлежит историческая фраза: А. "Денег нет, но вы держитесь"; Б. "Храните деньги в сберегательной кассе!"; В. "Зайдите попозже, кассир уехал в банк".

ОТВЕТЫ 1 – А. От котов; 2 – Б. Бабу Ягу; 3 – Б. Голыми ногами; 4 – Б. "Вешние воды" Тургенева; 5 – Б. Бим и Бом; 6 – В. "Зайдите попозже, кассир уехал в банк"