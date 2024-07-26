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Пятница 26 июля

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Валиева плюнула в родного отца после его откровений о ее личной жизни

Валиева плюнула в родного отца после его откровений о ее личной жизни
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Камила Валиева отказалась от своего отца, которого не видела много лет.

Об отце фигуристки Камилы Валиевой практически ничего неизвестно. Он давно не живет с мамой девушки, да и сама спортсменка о нем никогда не упоминала.

Но вдруг мужчина решил дать откровенное интервью о личной жизни дочери, которое отнюдь не порадовало спортсменку. Валерий Рамазанов рассказал, что всегда следит за успехами наследницы, горд за нее, а недавно виделся с ней и узнал о ее планах на ближайшее будущее. Таким образом, с легкой руки отца Валиевой об этих планах узнала и вся страна.

Фото: YouTube / @Liasan

Валерий не виделся с дочерью около 10 лет. Она уехала вместе с мамой в Москву, чтобы учиться в школе-интернате для спортсменов. У нее был настолько плотный график, что встречи с отцом в него не входили. В этом году девушка окончила школу и намерена поступить в МГИМО. Сейчас Рамазанов вернулся на родину из долгой командировки, так что видеться с дочерью планирует чаще.

Папа Валиевой рассказал, что именно от него дочь взяла силу, волю и терпение. С самого детства она привыкла трудиться, а "это наследственное", добавил Валерий. Обсудил с журналистами отец спортсменки и недавний допинговый скандал. Он оказался расстроен тем, что не смог быть рядом с девочкой и поддержать ее.

Камила не оставила заявление мужчины без внимания. Хотя обычно она редко комментирует частные моменты биографии, здесь она не преминула морально плюнуть в родного отца после таких откровений о ее личной жизни. Валиева заявила о своей исключительной любви к матери и добавила, что только она является ее настоящей семьей. В Сети сделали вывод, что таким образом девушка отказалась от своего отца публично.

Фото: соцсети / @kamolavalieva26

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26 июля 2024, 11:16
Камила Валиева. Фото: YouTube / @ice_skating
Спорт24✓ Надежный источник

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