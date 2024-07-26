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Пятница 26 июля

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"Черная магия": отец Децла обвинил невестку в смерти рэпера

"Черная магия": отец Децла обвинил невестку в смерти рэпера
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В июле 2024-го Децлу мог бы исполниться 41 год.

Трагическая кончина рэпера Кирилла Толмацкого, известного под сценическим именем Децл, вызвала множество вопросов и домыслов. Однако в недавнем интервью отец артиста, Александр Толмацкий, сделал ряд громких заявлений, обвинив невестку в причастности к смерти сына.

По словам Александра, его сноха чувствует свою вину в произошедшем и понимает, что именно она виновата в кончине Децла. Продюсер объясняет это тем, что женщины должны оберегать своих мужей, особенно если они творческие и ранимые личности. Однако, как утверждает Толмацкий-старший, его невестка постоянно выдвигала Кириллу какие-то условия, угрожала и даже пыталась забрать у него ребенка.

Более того, Александр Толмацкий рассказал, что в их отношениях присутствовали признаки токсичности. Он вспомнил, как на Новый год пара устроила настоящую истерику и скандал. Кроме того, некоторое время сын Децла, Тони, проживал у бабушки, поскольку родители постоянно ссорились и расходились.

Самое же шокирующее заявление отца рэпера касается обвинений в адрес невестки в занятиях черной магией. Толмацкий-старший утверждает, что, разбирая мебель в квартире сына, он обнаружил тетрадь с записями каких-то заклинаний. Хотя он и не может с уверенностью сказать, что его невестка занималась колдовством, этот факт его очень беспокоит.

"Черная магия", – заявил Александр.

Александр Толмацкий. Фото: YouTube / @FAMETIMETV

Ранее же вышло интервью гражданской жены Дейла Юлии. Помимо прочего, она рассказала Ксении Собчак, что увидела тело покойного мужа только в зале прощания за несколько минут до того, как завели толпу, а в морг ее не пустили родители супруга. Подробнее об этом писали "Дни.ру"

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26 июля 2024, 21:02
Децл. Фото: YouTube
YouTube / @FAMETIMETV• Требует проверки

Фоторепортаж

Как менялся Децл от 0 до 33

Кирилл родился 22 июля 1983 года в Москве в семье Александра и Ирины Толмацких.
Кадр из нашумевшего видеоклипа на песню "Вечеринка" с дебютного альбома юного рэпера "Кто? Ты".
Кадр из ролика на песню "Кровь, моя кровь".
Кадр из клипа на песню "Письмо", которую Децл исполнил в дуэте с девушкой по имени Маруся.
Первое выступление Децла состоялось на фестивале Adidas StreetBall Challenge в Москве. После этого лицо рэпера было помещено на обложку журнала «ПТЮЧ», что явилось началом большого количества статей, посвященных юному дарованию.
Артист небольшого роста - всего 163 сантиметра. Его вес - 65 килограммов.
Децл – это один из первых российских исполнителей, по-настоящему открывший стиль рэп широкой аудитории россиян. В начале 2000-х он находился на пике популярности. Его треки звучали на всех дискотеках, а знаменитые дреды стали модным трендом для определенной категории российской молодежи.
Однако взлет к вершинам славы оказался недолгим. С 2008-го по 2010-й Децл стал чаще выступать на закрытых вечеринках и давать клубные концерты. Об огромных залах, которые он собирал раньше, мечтать уже не приходилось.
В честь 15-летия с момента выхода своего дебютного альбома "Кто? Ты" Кирилл решил переиз-дать его, перезаписав все песни своим нынешним голосом. Выход пластинки намечен на осень 2016-го.
Кирилл женат на бывшей нижегородской модели по имени Юлия. В семье растет сын Антоний. Сейчас мальчику 11 лет и внешне он очень похож на отца.
А вот такую "вечеринку" Кирилл устроил спустя 13 лет после выхода прославившего его видеоролика.

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