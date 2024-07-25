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Четверг 25 июля

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"Не разговаривали с мужем три дня": Борщева раскрыла детали своего брака

"Не разговаривали с мужем три дня": Борщева раскрыла детали своего брака

В Москве состоялась премьера спортивной драмы Ирины Гобозашвили "В потоке трех стихий". Среди звезд, первыми познакомившимся с удивительным и красивым миром клифф-дайвинга в ореоле детективной истории, была и актриса Елена Борщева.

В 2004 году Елена Борщева познакомилась со своим будущим мужем, тренером по фитнесу Валерием Юшкевичем. Через год они поженились и Елена взяла фамилию мужа. Сегодня пара воспитывает дочерей Марту и Уму. И считается одной из самых стабильных в отечественном шоу-бизнесе. Шутка ли – в будущем году отметят "фарфоровую свадьбу"!

"Никакого секрета такого долгого брака нет, – уверяет Борщева. – Мы просто внимательны друг другу, иногда стараемся выбираться куда-то вдвоем, без детей. Недавно, например, снимали в Подмосковье романтический деревянный домик, в котором провели время вместе".

По словам актрисы, самое важное – уйти от рутины и бытовухи, постоянно делать то, что напоминает о начале отношений. Важно избегат ьи ревности. "Всякое бывает, конечно, но мы с мужем давно договорились, что мы друг другу доверяем, – пояснила 43-летняя Борщева. – И мне порой даже бывает приятно, когда муж немного меня поревнует. Значит, любит (смеется)".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Конечно, как и любой семьей, у них случаются ссоры. "Но или я делаю первый шаг, или мы делаем вид, что ничего не было, – признается она. – И только раз за эти двадцать лет случилось так, что мы дня три не разговаривали друг с другом. А потом уже не выдержали, поговорили и все выяснили. Всегда все нужно проговаривать!"

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25 июля 2024, 10:18
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
ДНИ.РУ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Борщева восхитила маленькой дочкой

Турнир состоял из трех туров по 45 минут.
Не смотря на то что искусство foodstyle относительно новое в России, на российском рынке огромное количество талантливых фотохудожников, которые специализируются на фото и видео съемке продуктов, напитков, блюд.
Композиции отличались особой сложностью исполнения.
Гости и зрители смогли с расстояния вытянутой руки наблюдать за искусным процессом фотографов.
Каждый участник шоу оставил неизгладимые эмоции в сердцах судей и гостей.
Елена Борщева (Санта Мария Хульевна Герра) с дочкой.
Григорий Шевчук (телеведущий программы "Званый Ужин").
Как успели заметить звездные гости мероприятия, у всех моментально разыгрывался аппетит от красоты подготовленных блюд.

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