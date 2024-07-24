"Покобенилась": разыгравшая драму Штурм устроила взбучку богатому любовнику

Певица Наталья Штурм демонстрирует бурную личную жизнь.

58-летняя Наталья Штурм, кажется, ничего не скрывает от подписчиков в популярной соцсети. Например, она публикует довольно откровенные фотографии, на которых можно разглядеть несовершенные части тела. Кроме того, артистка честно рассказывает публике о каждом воздыхателе, которые якобы осыпают ее подарками.

Однако новый ухажер успел разочаровать Наталью Штурм. Певица рассказала, что прилетела на виллу, которую арендовал ее богатый любовник, однако он сам опоздал на рейс. Так артистка осталась на шикарное вилле одна, и этот факт довел ее почти до слез. Она даже предположила, что ее мужчину сглазили завистницы. В общем, знаменитость разыграла целую драму.

Но, как выяснилось, Наталья Штурм горевала недолго. Возлюбленный все-таки прилетел к ней. Правда, по прибытии она устроила мужчине взбучку. "Думаете, я его сразу простила? Нет! Я покобенилась сначала. Мои мужчины на рейсы не опаздывают", – написала певица, опубликовав видео, на которых запечатлены ее страстные объятия с любовником.

Ранее Наталья Штурм позволила себе резкие высказывания в адрес модели Анастасии Решетовой на фоне новостей о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Слова исполнительницы хита "Школьный роман" приводили "Дни.ру".