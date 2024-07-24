Появились новые подробности, касающиеся отъезда Аллы Пугачевой.

Алла Пугачева уже несколько лет живет за границей и скитается по миру. Недавно Примадонну видели в Латвии, где она проводит лето вместе с детьми. Хотя на родине у нее осталась семья – племянник Владислав от младшего брата Евгения, возвращаться звезда не намерена.

Теперь вскрылась истинная причина побега Пугачевой из России. Семья племянника Аллы Борисовны сообщила, что виной всему ее муж-иноагент Максим Галкин*, который настроил ее против семьи и родины.

До брака с ним Алла поддерживала отношения с Владиславом Пугачевым. 38-летний мужчина – инвалид, пережил непростое прошлое. Но сейчас в его жизни все наладилось, он женат и воспитывает маленькую дочь, названную в честь знаменитой родственницы Аллой. Однако тетя парня ни разу не поинтересовалась здоровьем Влада и вообще отказывается общаться с родными.

Семья Пугачева не раз пыталась связаться с Примадонной по юридическим вопросам, но пока безуспешно. Деньги родственникам не нужны, они утверждают, что никогда не просили у певицы ни рубля, но иногда нужна помощь в решении тех или иных вопросов.

Например, Алла оплачивает услуги уборки на кладбище, где покоится ее брат, но на могиле нет крестов. Чтобы установить кресты, Влад и его жена вынуждены просить согласия Аллы Борисовны, но певица общается только через помощников.

Как считает Владислав, до брака Пугачевой с Галкиным* артистка считала их частью своей семьи, теперь же все иначе. Юморист использует Аллу Борисовну, боится, по мнению родни Примадонны, что кто-то будет претендовать на их имущество и хочет оставить исполнительницу жита "Миллион алых роз" в одиночестве.

*признан в России иностранным агентом.