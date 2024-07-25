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Четверг 25 июля

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Фадеев готовится нанести удар оскандалившейся Глюкозе: певицу ждет незавидная участь

Фадеев готовится нанести удар оскандалившейся Глюкозе: певицу ждет незавидная участь
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Адвокат раскрыл детали иска музыкального продюсера Максима Фадеева против певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, которая 20 лет выступает под псевдонимом Глюкоза.

После скандала вокруг выступления Глюкозы в Красноярске музыкальный продюсер Максим Фадеев принял решение об иске против бывшей подопечной. Своим недавним заявлением композитор дал понять, что хочет запретить Наталье использовать вышеупомянутый псевдоним и исполнять песни, написанные им. Фадеев признался, что устал наблюдать, как Ионова дискредитирует созданный им проект.

Вскоре продюсера раскритиковала журналистка Ксения Собчак. Она рассказала публике о том, что семья Чистяковых заплатила Фадееву большие деньги ради того, чтобы за Наталья могла выступать под псевдонимом Глюкоза и петь песни, которые пела все эти годы. Собчак обвинила композитора в жадности.

В недавней беседе с прессой адвокат Ольга Власова прокомментировала действия Максима Фадеева в отношении Натальи Чистяковой-Ионовой. По словам специалиста, у продюсера есть все шансы лишить певицу возможности выступать как Глюкоза, поскольку за ним закреплены все права на проект, и он их не передавал.

"[Фадеев] вполне может запретить использовать свою собственность", – пояснила Власова.

Таким образом, для Натальи Чистяковой-Ионовой, которая более чем полжизни выходила на сцену как Глюкоза, иск Максима Фадеева является ударом. Артистку же ждет незавидная участь тех коллег, которые не смогли завладеть правами на ранний репертуар и в итоге тщетно пытались без покровительства более влиятельных представителей шоу-бизнеса снова стать востребованным и популярным. Например, когда рэп-исполнитель Леван Горозия потерял право выступать под псевдонимом L'One, он не смог завоевать внимание слушателей ни новым материалом, ни своим настоящим именем.

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25 июля 2024, 18:09
Певица Глюкоза. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Telegram / @zvezdach_mag✓ Надежный источник

Фоторепортаж

НИЧЕГО СЕБЕ! Бабкина, Поплавская, Юдашкина и Глюкоза выставили своих крошек

Надежда Бабкина и пес Топаз Сергеевич. Фото: telegram / @nadezhda_babkina
Яна Поплавская и Николь. Фото: telegram / @yana_poplavskaya
Марина Юдашкина и Тагир. Фото: telegram / @MarinaYudashkina
Глюкоза и Сема. Фото: telegram / @glukozamusic

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