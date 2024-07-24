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Среда 24 июля

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[ТЕСТ] для настоящих фанатов "Гостьи из будущего": проверь свои знания

[ТЕСТ] для настоящих фанатов "Гостьи из будущего": проверь свои знания
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Вы считаете себя знатоком "Гостьи из будущего"? Тогда этот тест для вас! Проверьте, насколько хорошо вы знаете интересные факты о съемках этого культового советского фантастического фильма.

"Гостья из будущего" – культовый советский фантастический фильм, который с нетерпением ждали дети 80-х. За кадром этой картины скрывается множество интересных историй и деталей, о которых знают далеко не все поклонники. Пройдите этот тест и проверьте, насколько хорошо вы осведомлены о том, как создавалась эта легендарная лента.

1. Кто посоветовал режиссеру Павлу Арсенову снимать фильм по мотивам произведений Кира Булычева?

A) Друг Павла Арсенова Ричард Викторов

B) Сам Кир Булычев

C) Продюсеры киностудии

D) Министерство культуры СССР

2. Сколько времени длились поиски актрисы на роль Алисы Селезневой?

A) Около 2 месяцев

B) Около полугода

C) Около года

D) Около 3 лет

3. Какую актрису рассматривали на роль Алисы Селезневой?

A) Наталью Шанаеву

B) Марьяну Ионесян

C) Татьяну Божок

D) Елену Арсенову

4. Почему режиссер запретил гримерам подходить к детям-актерам?

A) Чтобы они выглядели естественно

B) Чтобы не испортить грим

C) Чтобы не отвлекать детей

D) Чтобы сэкономить бюджет

5. Какую фразу использовали в качестве инопланетной речи в фильме?

A) "От топота копыт пыль по полю летит"

B) "Земля – колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели"

C) "Да пребудет с тобой Сила"

D) "Живи долго и процветай"

6. Сколько стоил один флип, специально заказанный для съемок фильма?

A) 500 рублей

B) 1000 рублей

C) 3000 рублей

D) 5000 рублей

7. Что использовали для кнопок машины времени?

A) Обычные кнопки

B) Светодиоды

C) Кристаллы

D) Кубик Рубика

8. Где сейчас хранится миелофон, созданный специально для фильма?

A) В Музее кино

B) В Доме-музее Кира Булычева

C) У вдовы режиссера Елены Арсеновой

D) В Музее советской эпохи


Ответы: 1-А, 2-В, 3-А, 4-А, 5-А, 6-D, 7-D, 8-C

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24 июля 2024, 20:33
Фото: кадр из фильма "Гостья из будущего" (1985)
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