[ТЕСТ] для настоящих фанатов "Гостьи из будущего": проверь свои знания

"Лишь верхушка айсберга": вот что происходит с опозорившейся Глюкозой на самом деле

Музыкант Руслан Баринов рассказал, как сегодня живет певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза. Поведение Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске вызвало скандал.