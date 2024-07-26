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Пятница 26 июля

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Втянутая в скандал Долина "заложила" дом за долги

Втянутая в скандал Долина "заложила" дом за долги
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Лариса Долина оказалась в центре неприятной истории.

Певица Лариса Долина, несмотря на то, что находится на пенсии, до сих пор плодотворно трудится и нередко выходит на сцену. Но недавно в базе частных кредиторов оказалась подмосковная дача артистки в Протасовке. Якобы Долина занимала 50 млн рублей под залог этого дома. Причина – юбилейный тур певицы, на который нужны деньги.

Представитель Ларисы Александровны прояснил ситуацию. Дело в том, что певица оказалась втянута в уголовное дело и не сама заложила дом за долги. Это за нее сделали мошенники. Некрасивая история, где попытались запятнать имя знаменитости, на самом деле является многоступенчатой комбинацией преступной группы.

Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

На протяжении нескольких дней Лариса Александровна получала запросы от микрофинансовых организаций по предоставлению кредитов. Но на самом деле артистка не нуждается в деньгах, а ее имя используется в корыстных целях, чтобы подступиться к финансовым ресурсам звезды.

Представитель исполнительницы хита "Погода в доме" готовит обращение в правоохранительные органы, чтобы пресечь деятельность преступников и восстановить репутацию Долиной.

В следующем году певица действительно задумала провести юбилейный тур, но он не требует финансовых кредитов. Информацию о концерте мошенники взяли из открытого доступа и воспользовались этим, чтобы извлечь выводы.

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26 июля 2024, 09:55
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Волочкова, Долина: с кем враждуют светские львицы

Ксения Собчак и Тина Канделаки. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и Дана Борисова. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина и Валя Карнавал. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Настасья Самбурская. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина и Виктория Боня. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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