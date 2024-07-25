Как выглядит особо охраняемая могила похороненного 24 года назад отца Ксении Собчак

Анатолий Собчак – первый мэр Санкт-Петербурга – прожил всего 62 года и скоропостижно умер в феврале 2000-го. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле политика, мужа сенатора Людмилы Нарусовой и отца журналистки Ксении Собчак.

Согласно официально версии, Анатолий Собчак скоропостижно скончался в гостинице "Русь" города Светлогорск Калининградской области от хронической ишемической болезни сердца, осложнившейся острой коронарной недостаточностью. Хотя выводы двух медицинских экспертов были противоречивыми. Поэтому вдова настояла на проведении вскрытия тела, но его результаты держит до сих пор в секрете.

Прощание с Анатолием Собчаком состоялось через пять дней в Екатерининском зале Таврического дворца. По данным МВД, на траурную церемонию пришло около 50 тыс. человек. Потом последовал чин отпевания в Спасо-Преображенском соборе. Похоронен же муж Людмилы Нарусовой и отец Ксении Собчак был на престижном Никольском кладбище в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга, рядом с могилой Галины Старовойтовой, убитой в 1998-м году. В момент опускания гроба в могилу прозвучал трехкратный оружейный залп и был исполнен гимн России.

12 июня 2001 года, в день 10-летия избрания Анатолия Собчака мэром Северной столицы, на его могиле появился красивый дорогой памятник. Его автором по личной просьбе Людмилы Нарусовой стал знаменитый скульптор Михаил Шемякин, который был лично хорошо знаком с Собчаком и его семьей. По словам скульптора, президент страны лично отбирал фотографии Собчака, которые использовались для изготовления памятника. Бюст покойного был выполнен в классическом петербургском стиле – с гранитной кафедры бронзовый Анатолий Александрович задумчиво смотрит на проходящих мимо людей...

Сегодня могила Анатолия Собчака – одна из самых посещаемых в лавре. Многочисленные экскурсии по кладбищу начинаются от нее. Это и самое охраняемое захоронений некрополя. На могиле установлена сигнализация, двумя камерами ведется круглосуточное видеонаблюдение. Говорят, что беспрецедентные меры – инициатива Людмилы Нарусовой, поскольку были попытки осквернения памятника. Наконец, это и самая ухоженная могила – в любое время года она содержится в идеальном порядке.