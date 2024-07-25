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Четверг 25 июля

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Беспредельная наглость вывела из себя Яну Рудковскую: Терпеть не могу!

Беспредельная наглость вывела из себя Яну Рудковскую: Терпеть не могу!
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Продюсер Яна Рудковская возмущена поступком журналистов.

В своем телеграм-канале Яна Рудковская пожаловалась на журналистов, которые публиковали ее контент на своих ресурсах без уточнения авторства. Сначала продюсер посчитала нужным предупредить о недопустимости таких ситуаций, но когда снова столкнулась с нарушением, решила действовать в правовом поле. Супруга Евгения Плющенко подключила к делу юристов, которые добились блокировки аккаунта издания в популярной соцсети.

"Я всегда за справедливость, но терпеть не могу беспредельную наглость", – написала Рудковская, дав понять, что это вывело ее из себя.

Яна пригрозила журналистам блокировкой их сайта, где, по ее словам, опубликована масса материалов, содержащих непроверенную информацию, в том числе про ее семью. Продюсер призналась, что ее обижает, когда журналисты используют контент без разрешения вместо того, чтобы работать по совести — искать, писать, созидать. "Мелкое воровство – тоже воровство", – считает жена Плющенко.

Ранее Яна Рудковская отправила за решетку предавшего ее мужчину. Продюсер добилась, чтобы обманщик провел в местах не только отдаленных больше восьми лет. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".

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25 июля 2024, 22:34
Яна Рудковская. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Telegram / @doveoftheworld✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Рудковская: кто из звезд кичится зависимостью от пафосных брендовых вещей

Виктория Шелягова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Ханна. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Самойлова с мужем. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Виктория Лопырева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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