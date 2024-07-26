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Пятница 26 июля

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Петь не будет, но в зале появится: Пугачева выбрала день для посещения шабаша Вайкуле

Петь не будет, но в зале появится: Пугачева выбрала день для посещения шабаша Вайкуле
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В Юрмале стартует русофобский слет Лаймы Вайкуле, замаскированный под музыкальный фестиваль. На сцене – исключительно агенты иностранного влияния, предатели России и ее ненавистники. Разумеется, столь представительное собрание не могла пропустить жена иноагента Алла Пугачева. Она взяла свой израильский паспорт и улетела из Тель-Авива в Ригу, а потом в Юрмалу.

Живущая в Израиле 75-летняя певица обожает встречаться на Святой земле с теми, кто предал свою родину, изменил ей, уехал. Она принципиально посещает концерты только тех артистов, которые негативно высказываются о России и желают ей поражения. Поэтому ходила, например, на концерты признанных иноагентами Земфиры Рамазановой, Андрея Макаревича и входящей в список "нежелательных исполнителей" Манижи.

В Юрмале мать Кристины Орбакайте, как говорят, собирается прийти на русофобский шабаш Вайкуле 28 июля, в воскресенье. Этот день считается "кульминацией" фестиваля. Именно тогда на сцену выйдет "хедлайнер" – престарелый Андрей Макаревич, признанный на Родине иностранным агентом и живущий с молодой женой в Израиле. Кстати, эта четвертая супруга Макаревича родилась в Киеве и младше "машиниста" на 31 год – Пугачева такое сочетание любит, ей самой все это близко!

Когда пошел слух, что в этот день в зале "Дзинтари" появится жена иноагента Галкина, билеты стали раскупаться лучше. Хотя цена мест в зале доходит до 250 евро (23 тысячи рублей), а VIP-ложи впаривают по 3000 евро (290 тысяч рублей). Возможность слушать и смотреть на врагов России на протяжении всех дней фестиваля обойдется в 8 тысяч евро. Это 774 тысячи рублей по текущему курсу ЦБ. И это за то, чтобы просто издали посмотреть на старенькую Пугачеву в кокетливых шортиках – петь бабушка не будет, ибо давно нечем.

Вырученные средства Лайма Вайкуле планирует передать нелегитимному киевскому режиму. Певица не раз подчеркивала, что ее родной дядя, мамин брат, служил у Гитлера. Теперь онкобольная артистка продолжает дело родственника-"эсэсовца".

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26 июля 2024, 10:25
Фото: Дни.ру
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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