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Среда 24 июля

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Раскрыта колоссальная зарплата принца Уильяма

Раскрыта колоссальная зарплата принца Уильяма
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Принц Уильям стал зарабатывать больше после коронации отца.

Принц Уильям, старший сын короля Карла III и принцессы Дианы, за первый год своего правления герцогством Корнуолл заработал 30 миллионов долларов. Эта сумма позволила содержать всю королевскую семью, включая принца и принцессу Уэльских, а также их троих детей. Однако стоит отметить, что в прошлом году герцогство принесло Уильяму значительно меньше денег — всего 7,6 миллиона долларов. Это связано с процессом переоформления наследства, который потребовал некоторых временных и финансовых затрат.

Несмотря на то, что Уильям стал обладателем герцогства Корнуолл лишь в прошлом году, он уже успел проявить себя как эффективный управленец. Под его руководством герцогство успешно развивается, обеспечивая стабильный доход для всей королевской семьи. В состав герцогства входят различные предприятия, включая сельскохозяйственные угодья, недвижимость и другие активы.

Уильям активно участвует в управлении герцогством, уделяя особое внимание вопросам экологии и устойчивого развития. Он также активно поддерживает местные сообщества, инвестируя в различные социальные проекты и благотворительные инициативы.

Принц Уильям не только хорошо управляет деньгами, но и заботится о людях, поэтому его очень уважают в королевской семье.

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25 июля 2024, 00:20
Принц Уильям. Фото: YouTube / @MixShow_official
People✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон снова стала невестой

Кейт Миддлтон и принц Уильям.
Королева Елизавета II.
Королеву сопровождал супруг принц Филипп (крайний слева).
Шляпки у дам - непременный атрибут наряда для скачек.
Кейт Миддлтон выгодно выделялась на фоне прочих гостей мероприятия.
Скачки - любимый вид спорта у британской знати.
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз.
Победителей ждала достойная награда.
Челны монаршей семьи прибыли на скачки в открытой коляске.
Наряд Кейт напомнил многим ее свадебное платье.

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