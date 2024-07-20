Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации

Александра Круглова в 14 лет пела перед Аллой Пугачевой на отборе музыкального шоу "Фактор А". Она была фавориткой Примадонны. Многие помнят ее и как звезду седьмого сезона вокального проекта Первого канала "Голос". В команде Ани Лорак Саша представала одной из самых ярких. Казалось, музыкальная карьера пошла в гору Но сейчас молодая исполнительница решила взять паузу и уйти в отпуск...

На протяжении последних двух лет о Кругловой чаще писали и говорили в связи с ее занятием благотворительностью. Она создала мощную артистическую агитбригаду имени Руслановой – выступала на передовой, помогала бойцам. Словом, не жалела себя на благо Родины.



В этой связи времени и сил на творчество почти не оставалось. А сейчас, когда долгожданная победа близка, Круглова решила взять паузу и вернуться в дружеские артистические круги, сосредоточившись на работе в студии.

"Я готовлю премьеру песни, поэтому все другие дела пока отложила, – говорит артистка. – Романтическая баллада "Вне зоны" – это песня о двух влюбленных, которые не могут оказаться вместе и не могут связаться друг с другом в момент важных перемен. Ближайшие два месяца проведу на ее записии, сведении, мастеринге композиции".

Отказалась звезда от гастролей, хотя предложений и приглашений – масса. Концерты она теперь будет давать очень выборочно, в основном частные. К тому же сложившаяся ситуация требует от артистки постоянного нахождения в Москве. На сцену она планирует вернуться месяца через два. "Будет все новое – песни, имидж, образ, – заинтриговала Саша. – Поклонники ахнут!"

Про Круглову говорят, что она – продолжательница творческих традиций великой Русланова – такой же мощный голос, такое же стремление помогать людям, такая же русская душа.

Сейчас Саша заинтересована креативными индустриями и развитием новых технологий. А еще, судя по всему, у нее грядут перемены в личной жизни – недавно артистку заметили с молодым человеком. Так что, возможно, пауза, которую она берет, связана и с этим приятным обстоятельством.