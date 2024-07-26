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Пятница 26 июля

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Адвокат мужа Алсу заявил о примирении семьи

Адвокат мужа Алсу заявил о примирении семьи
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Суд по бракоразводному процессу Алсу и Яна Абрамова проходит сегодня.

Сегодня состоялось судебное заседание по разводу певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, на котором ни Алсу, ни ее супруг не присутствовали. Певица сейчас находится во Франции, а Ян в Москве, но предпочитает не комментировать личную жизнь.

Недавно стало известно, что бизнесмен сменил адвоката и теперь его интересы представляет Александр Добровинский. Правозащитник Абрамова рассказал, что его клиент намерен сделать все возможное для сохранения семьи. Он не хочет разводиться, ведь пара провела в браке 18 лет и воспитывает троих детей. Добровинский пояснил, что сейчас речь идет о возможном примирении семьи.

"Сегодня разговор идет о том, что у нас период примирения в бракоразводном процессе", – заявил правозащитник.

Ситуацию осложняет то, что Алсу пока не согласна идти на примирение и подала в суд на раздел имущества. Новое заседание суда назначено на 22 августа.

Кроме того, адвокат Абрамова заметил, что дети звездной четы плохо относятся ко всей этой ситуации с разводом, хотя сама певица совсем недавно говорила, что отпрыски приняли это с пониманием.ё

Алсу с дочерью. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Напомним, Алсу подала на развод в мае этого года. Причиной, по слухам, стало неверность ее супруга. В Сети пишут, что Ян Абрамов встречался с моделью Анастасией Решеточной. Алсу и сама неоднократно намекала на это и даже позволяла себе открытый сарказм в сторону предполагаемой соперницы.

Сама Решетова отрицает связь с женатым человеком, и недавно написала в соцсети, что большая разница в возрасте с избранником для нее также не приемлема. Несмотря на это, поклонники Алсу не верят модели и находят все новые доказательства ее причастности к разрушению знаменитой семьи.

Тем более, Алена Шишкова, бывшая девушка рэпера Тимати, тоже намекала на это. Из ее слов многие сделали вывод, что отношения Шишковой со звездой лейбла Black Star дали трещину именно после появления Анастасии в их жизни.

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26 июля 2024, 12:16
Алсу. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Starhit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Виллы и украшения: муж предложил Алсу добра на три миллиарда за сохранение семьи

Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;

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