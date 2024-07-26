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Пятница 26 июля

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Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа
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Начинается последний месяц лета. Проведите его ярко и вкусно. Наши рекомендации помогут вам в этом.

АКЦИЯ

"Женский форум"

Организаторами акции стали финалист "Битвы экстрасенсов" Даная Марковская, психолог Анастасия Касьяненко и один из ведущих психологов канала ТНТ Светлана Прель. Мероприятие пройдет в форме семинара и будет ориентировано на тех женщин, которые интересуются психологией, хотят научиться легко общаться, заводить новые знакомства и выступать перед аудиторией. Организаторы обещают поделиться не просто теорией, а дать участницам практические навыки, которые им помогут в различных ситуациях. Среди звездных гостей форума заявлены Ирина Ортман, Алексей Елистратов, Артур Бэст, Дмитрий Нестеров и Иса Багиров. Всех участниц ждут оригинальные подарки.

2 августа.

ЛЕКЦИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО

"Дело техники: солнечная энергетика"

Откуда берет начало возобновляемая энергетика и какое место среди них занимает солнечная? Какие открытия ученых позволили создать коммерческие солнечные батареи и какую роль в них сыграли наши соотечественники? Станут ли солнечные батареи обыденностью даже в северных городах и сколько нужно солнечных панелей для питания новостройки в Москве? Об этом на лекции Политехнического музея поговорим с Майей Коршуновой -кандидатом физико-математических наук, научным сотрудником Объединенного института высоких температур РАН, старшим научным сотрудником отдела научных исследований и развития музейного фонда Политехнического музея, и Данилой Сараниным – кандидатом технических наук, заведующим лабораторией перспективной солнечной энергетики Университета МИСИС. Научно – просветительский проект Политехнического музея "Большая аудитория" проходит до конца 2024 года в рамках "Популяризации науки и технологий". Он реализуется при поддержке гранта Минобрнауки России и направлен на развитие научно-просветительской деятельности.

30 июля, медиацентр "Точка рождения инноваци" Университета МИСИС.

РЕЛИЗ

"Песни про любовь"

Премьера композиции лидера группы "Рондо" Александра Иванова на стихи Михаила Гуцериева состоялась еще весной в рамках премии "Шансон года 2024" на сцене концертной площадки "LIVE Арена". Теперь поклонники "рондовских" рок-баллад смогут всесторонне оценить всю образность, заложенную создателем видео режиссером Рустамом Романовым. Для съемок клипа была выбрана усадьба XVIII-XIX века в заповеднике Романцевские горы Тульской области. В свете заката старинное имение выглядело завораживающе, создавался эффект полного погружения в прошлое.

Уже на всех стриминговых платформах и музыкальных телеканалах.

Фото: пресс-служба


"Телефонный звонок"

Наталья Гордиенко презентовала песню "Телефонный звонок". Авторами произведения стали поэт Михаил Гуцериев и композитор Максим Фадеев. Союз двух именитых мастеров приносит неизменный успех большинству артистов. А нежный тембр певицы делает ближе и понятней историю девушки, которая влюблена и ждет звонка близкого человека. Ритмический рисунок песни танцевальный, и сама Наталья считает, что летом музыка с утра до вечера пульсирует в теле. Почему бы не потанцевать? Но в стихах к песне заложен глубокий смысл: здесь и радость любви, и связанные с ней переживания.

Уже на всех цифровых платформах.

Фото: пресс-служба

ФЕСТИВАЛЬ

"Театральный бульвар"

Департамент культуры Москвы проводит масштабный фестиваль. Все сцены расположены прямо на бульварах столицы и имеют свою жанровую специфику. Тверской бульвар посвящен оперетте, Пушкинская площадь музыкальному театру, на Страстном бульваре можно погрузиться в иммерсивный и визуальный театр, на Цветном проходят цирковые представления, сцену на Чистопрудном занимает экспериментальный театр, площадка на Сретенском посвящена сценическому оформлению и костюму, основная театральная сцена располагается в Амфитеатре на Покровском бульваре. В будние дни проходят открытые репетиции, мастер-классы и творческие лаборатории, в выходные — спектакли.

До 11 августа.

Фестиваль научного кино ФАНК.

Откроет российскую программу показ ленты “Колбаса Митрофана Аксенова” обладателя премий "Ника, Золотой Орел и Серебряный лев Венецианского кинофестиваля Алексея Федорченко. В центре сюжета — случайная находка книги некого Митрофана Аксенова. Оказывается, что его идеи о пространстве и времени на 10 лет предвосхитили теорию относительности Эйнштейна. Самые яркие научные фильмы можно будет посмотреть в Киноцентре “Октябрь” (здесь пройдут показы иностранных лент), а также в Павильоне “АТОМ” на ВДНХ и в культурном центре “Зотов” (здесь покажут фильмы российской программы). Всего в программе этого года 14 полнометражных фильмов и 7 короткометражных. Впервые в истории фестиваля фильмы-участники станут претендентами на приз жюри и звание победителя.

2-11 августа

ФИЛЬМ

"Выпусти меня"

Главные роли в атмосферном проекте кинокомпании "Фреш-Фильм" о сверхъественных событиях, которые происходят с семьей во время похода, исполнили Владимир Веревочкин, Павел и Леонид Басовы. Режиссер фильма Михаил Константинов. Дистрибьютор – кинопрокатная компания "Наше кино".

С 1 августа.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Горький+"

За четыре фестивальных дня состоится более 70 мероприятий: концерты и спектакли, перформансы и цирковое шоу, выставка, лекция и кинопоказы. Фестиваль "Горький +" ставит своей задачей выявлять и поддерживать значимое в современной культуре, сохранять литературное наследие Максима Горького и знакомить с ним как можно более широкий круг зрителей. Арт-директор фестиваля – Народный артист России Евгений Миронов.

С 8 по 11 августа.


Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет (16+)

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26 июля 2024, 09:32
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет

Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет
Новый сет в гастрономическом ресторане может быть спорным, противоречивым, сногсшибательным или совсем наоборот, но в любом случае он обязан быть концептуальным. Иначе это будет простой набор блюд, которые принципиально ничего не добавят к основному меню, а значит и к гастрономическому опыту гостей. Поэтому новый сет в гастрономическом ресторане это всегда сознательное, выверенное и глубоко продуманное решение, заявка шеф-повара на то, чтобы сформулировать какой-то иной, оригинальный взгляд на еду. В ресторане Bjorn, что на Пятницкой улице, этому принципу следуют в полной мере. Новое творение бренд-шефа Андрея Федосеева и шеф-повара Владимира Молчанованазывается SÄTT, что в переводе со шведского означает «Путь».

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне
Москва медленно, но верно продолжает разворачиваться в сторону гастрономических традиций российских регионов. В городе появляется все больше заведений национальной кухни в строгом смысле слова, но осваиваются и другие форматы. Так в ресторане Manul решили не выбирать что-то одно, а представить собирательный образ кулинарного наследия обширного сибирского региона. Речь идет о новом проекте, который на днях открылся на Охотном ряду.

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