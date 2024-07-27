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Суббота 27 июля

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Волочкова в купели показала своего пушистика

Волочкова в купели показала своего пушистика
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Анастасия Волочкова вызвала гнев подписчиков.

Кто хоть раз был гостем блога Анастасии Волочковой, тот видел, что у нее тысяча и одно фото в купели и из парилки. Не секрет, что знаменитость любит баню, ведь это прекрасная возможность очиститься и восстановить силы. Поэтому балерина посвящает этому занятию свои одинокие вечера и даже на отдыхе за границей всегда ищет возможность попариться.

Но последний снимок Волочковой вызвал горячие обсуждения среди ее подписчиков. На фото прикрывшаяся банным веником балерина в купели показала своего пушистика, которого взяла с собой в баню.

Фото: соцсети / @volochkova_art

"Мы с котиком Риччи вчера попарились в моей русской бане и окунулись в ледяной купели", – подписала снимок звезда русского балета.

Анастасия добавила, что домашний питомец едва не утонул, но ей удалось вовремя его спасти. Поклонники тут же осудили звезду и призвали ее остановиться, "не трогать котика", а также обещали привлечь к этому делу защитников прав животных.

Но что действительно порадовало подписчиков, так это отсутствие шпагата в новой публикации артистки, чем обычно любит "грешить" Настя. Некоторые также отметили стройную фигуру женщины и восхитились ее упорством и трудолюбием.

Впрочем, в ответ на эти лестные слова один из поклонников попросил, чтобы Настя перестала сама себе строчить хвалебные комментарии.

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27 июля 2024, 03:11
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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