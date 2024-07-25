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Четверг 25 июля

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Климова ликует: вот что сделал Петренко ради бывшей жены

Климова ликует: вот что сделал Петренко ради бывшей жены
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Игорь Петренко порадовал бывшую супругу.

Игорь Петренко знаменит не только своими ролями в кино, но также большими долгами по алиментам. Его даже занесли в антирекордсмены среди злостных неплательщиков-звезд. Актер не платил алименты на своих детей от бывшей жены Екатерины Климовой до июля 2024 года и накопил задолженность в размере 8 миллионов рублей.

Но теперь Климова ликует. Петренко удалось наконец-то погасить небольшую часть долга в 596 тысяч рублей.

Игорь Петренко. Фото: YouTube / @amicru

Игорь Петренко в браке с Екатериной Климовой обзавелся двумя детьми. Пара развелась еще в 2015 году, но актер так ни разу и не платил алименты. Сыновья Климовой 17-летний Матвей и 16-летний Корней живут с мамой, но и с отцом видятся регулярно, хотя тот уже давно обзавелся новой семьей, где подрастают еще трое отпрысков артиста.

При разводе звезды заключили соглашение, согласно которому Петренко должен был отдавать фиксированную сумму. Однако актер не потянул такие обязательства после рождения младших детей. Он гасит долг частями, получая гонорары за съемки. Екатерина Климова зарабатывает значительно больше супруга и вполне способна содержать детей, но справедливо считает, что отец должен принимать в этом не меньшее участие.

Осенью одному из сыновей Игоря от первого брака исполнится 18 лет, и размер выплат уменьшится. А пока все деньги Петренко придется перечислять на погашение долга перед ФССП.

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25 июля 2024, 13:34
Игорь Петренко. Фото: YouTube / @centralnoetelevidenie
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дети Климовой: как живут и чем занимаются наследники актрисы

Фото: instagram.com/klimovagram
Фото: instagram.com/klimovagram
Фото: instagram.com/klimovagram
Фото: instagram.com/klimovagram
Фото: instagram.com/klimovagram

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