Петь не будет, но в зале появится: Пугачева выбрала день для посещения шабаша Вайкуле

В Юрмале стартует русофобский слет Лаймы Вайкуле, замаскированный под музыкальный фестиваль. На сцене – исключительно агенты иностранного влияния, предатели России и ее ненавистники. Разумеется, столь представительное собрание не могла пропустить жена иноагента Алла Пугачева. Она взяла свой израильский паспорт и улетела из Тель-Авива в Ригу, а потом в Юрмалу. Живущая в Израиле 75-летняя певица обожает встречаться на Святой земле с теми, кто предал свою родину, изменил ей, уехал.