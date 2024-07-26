[ТЕСТ]: для киноманов: угадай любимый советский фильм по имени героини

1. Героиню фильма Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе" зовут...
А – Анна Григорьевна;
Б – Нина Егоровна;
В – Нюра Сергеевна.
2. Рыжову, героиню Свеланы Немоляевой, в рязановском "Служебном романе", зовут...
А – Ольга Николаевна;
Б – Ольга Петровна;
В – Ольга Владимировна.
3. Какую фамилию носит Аделаида Кузьминична. заведующая библиотекой в "Карнавальной ночи" Рязанова?
А – Лютикова;
Б – Цветочкина;
В – Ромашкина.
4. В фильме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" Алла Будницкая появилась в эпизодической роли – жены пианиста Платона Сергеевича. А как ее зовут?
А – Маша;
Б – Лида;
В – Изольда.
5. Жена сотрудника леспромхоза Василия Егоровича фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби" носит фамилию...
А – Кузькина;
Б – Кузякина;
В – Кузнецова.
6. Вторую жену Соломатину в картине Татьяны Лиозновой "Карнавал" звали...
А – Жозефина Викторовна;
Б – Евдоксия Ардадионовна;
В – Роза Моисеевна.
ОТВЕТЫ
1 – А – Анна Григорьевна;
2 - Б – Ольга Петровна;
3 – В – Ромашкина;
4 – А – Маша;
5 – Б – Кузякина;
6 – А – Жозефина Викторовна.