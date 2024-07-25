Тест для любителей советского кино – "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика"

Проверь свои знания в этом нескучном тесте.

Одна из самых знаменитых и любимых комедий Леонида Гайдая стала хитом советского кино. История о том, как студент Шурик отправился в одну из горных республик и влюбился в спортсменку, отличницу, комсомолку и просто красавицу Нину, навсегда поселилась в сердцах каждого жителя нашей страны.

Многие пересмотрели фильм уже несколько раз и готовы это делать снова и снова. И конечно не просто так зритель выделяет это кино среди других. Кроме яркого актерского состава, в нем смешные шутки и добрый юмор.

Фразы из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" мгновенно разлетелись на цитаты. Но вспомните ли вы некоторые, казалось бы, незначительные подробности картины? Проверьте свои знания в компании замечательных актеров СССР!

