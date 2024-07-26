"Никакой похвалы": почему Пугачева невзлюбила Рубальскую

Отношение Аллы Пугачевой вызывает у Ларисы Рубальской недоумение.

Известная поэтесса и автор хитов Лариса Рубальская в недавнем интервью поделилась подробностями своего творческого взаимодействия с Аллой Пугачевой. Несмотря на то, что Рубальская написала для Примадонны несколько успешных композиций, певица никогда не проявляла к ней особого расположения.

Поэтесса рассказала, что однажды композитор Игорь Крутой предложил ей написать текст к мелодии, которую он создал специально для Пугачевой. Рубальская подошла к заданию со всей ответственностью и представила на выбор артистки сразу три варианта – о любви, о разлуке и песню "Живи спокойно, страна". Последний вариант Алла и выбрала, быстро записав композицию.

Несмотря на успех этой песни, Рубальская отмечает, что Пугачева никогда не проявляла к ней особого расположения и не высказывала "никакой похвалы". Более того, даже когда другие хиты Ларисы Алексеевны попадали к певице, она не обращалась к поэтессе напрямую. Так, песня "Доченька" оказалась у Пугачевой случайно, через Филиппа Киркорова.

Лариса Рубальская призналась, что ее немного смущает такое отношение Аллы Пугачевой, ведь в те годы она была очень востребованным автором, чьи композиции пели все звезды. Поэтесса не понимает, почему Примадонна не проявляла к ней интереса, ведь ее песни приносили певице успех и гонорары. Рубальская назвала это "недоумением", а не обидой, поскольку не умеет обижаться.