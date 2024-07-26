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Пятница 26 июля

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Оказавшаяся в больнице беременная Погребняк потеряла живот раньше срока

Оказавшаяся в больнице беременная Погребняк потеряла живот раньше срока
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Мария Погребняк попала в руки медиков.

Блогер и ближайшая подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк стала более популярной после выхода в эфир шоу "Сокровища императора". А когда она объявила о своей четвертой беременности, аудитория начала еще пристальнее следить за личной жизнью 35-летней бизнесвумен.

И многих подписчиков удивило видео, которым поделилась оказавшаяся в больнице беременная Погребняк. В ролике она демонстрирует, что потеряла живот раньше срока – таким плоским он кажется ей в положении лежа на спине. Многодетная мама, находящаяся на 32-й неделе беременности, пополняет дефицит витаминов с помощью капельницы.

Дело в том, что до этого времени в связи со своим положением блогер вынуждена лежать на боку, на спину перевернулась впервые, вот и сразу не увидела свой уже прилично округлившийся живот. Малыш, как рассказала Погребняк, весит уже больше 2 кг, хотя сама девушка по-прежнему остается стройной. Так, некоторые поклонники даже переживают за ее худобу.

Мария Погребняк с сыновьями. Фото: соцсети / @mariapoga_

Но, судя по публикациям Марии в соцсети, она прекрасно себя чувствует и проводит время в компании старших сыновей. А недавно она поделилась снимком, на котором наслаждается обществом отца своего ребенка. Кстати, пол малыша Мария пока держит в секрете, но недавно высказалась в своем блоге, что им в команду срочно нужен еще один парень.

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26 июля 2024, 09:12
Мария Погребняк. Фото: YouTube / @Willstarcom
соцсети / @mariapoga_• Требует проверки

Фоторепортаж

Дачная жизнь скандальной жены Погребняка

Несмотря на напыщенную гламурность, у жены Павла Погребняка полный порядок в огороде
Любовь к красно-белому у Марии, видимо, еще со времен "Спартака"
Павел с удивлением наблюдает, как жена колет деревяшки, а ведь именно так футболиста называют болельщики
На этом фото видно, что Мария раньше никогда не держала в руках кошку. Кажется, котэ не рад тому, за какое место его прихватили
Неужели она еще и сама корову надоила? Какие же все-таки хозяйственные эти пышногрудые жены российских футболистов
"Солнце, небо голубое - это все мое, родное", - естественная природа на даче Погребняка

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