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Пятница 26 июля

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Придавило машиной: шокирующие кадры с 15-летней звездой сериала "Слово пацана"

Придавило машиной: шокирующие кадры с 15-летней звездой сериала "Слово пацана"
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Юный актер Леон Кемстач едва не лишился жизни.

Леон Кемстач обрел популярность благодаря заметной роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Несмотря на наличие единственной киноработы, у юного актера появились поклонники, которые пристально следят за его публикациями в популярной социальной сети, а также новостями о нем в СМИ. Однако недавние кадры, на которых запечатлен знаменитый юноша, заставили фанатов не на шутку переживать за него.

В Сети появилось видео, на котором 15-летний Кемстач переезжает грязный водоем на квадроцикле. Судя по кадрам, машина не смогла выехать на берег из-за большой высоты, поэтому транспортное средство перевернулось назад вместе с сидящим на нем Леоном. В итоге юношу придавило квадроциклом. К счастью, оказавшийся в грязной воде подросток смог избежать травмы.

Кстати, согласно закону, права на управление квадроциклом можно получить лишь с 16 лет. Однако вождение допускается без документов за пределами проезжей части, так что Леон Кемстач правила не нарушал. При этом он был в шлеме.

Леон Кемстач. Фото: соцсети

Напомним, матерью Леона Кемчтача является жена актера Антона Богданова, которого широкая публика знает как исполнителя одного из главных ролей в сериале "Реальные пацаны". Артист не является родным отцом юноши. О биологическом отце Леона практически ничего неизвестно.

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26 июля 2024, 17:35
Леон Кемстач. Фото: YouTube
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Вместо Петрова и Козловского: сериал "Слово пацана" открыл новых звезд российского кино

Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com

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