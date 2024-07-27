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Суббота 27 июля

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Коллагеновый солярий: что это такое, и какое влияние оказывает на кожу?

Коллагеновый солярий: что это такое, и какое влияние оказывает на кожу?
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Солярий – это источник проблем или шанс улучшить здоровье? Разобраться в этом вопросе поможет Юлианна Винер – основатель сети салонов красоты Sun&City, за 25 лет в индустрии знает про загар все и даже больше.

Начиная с середины 2010-х годов все чаще стали публиковаться исследования о вреде УФ-излучения. Это связано с активной маркетинговой кампанией крупных брендов по производству косметики с SPF. Но благодаря новым исследованиям, стало ясно, что это более глубокий вопрос. Спустя десять лет появилось больше информации о том, какие именно УФ-лучи наносят вред, а какие действуют благотворно.

Юлианна Винер. Фото: из личного архива

Большая разница

Согласно данным, ученые выделяют несколько типов излучения, достигающих поверхности Земли. Они делятся на A, B и C. Разница между ними заключается в длине волны. Одни лучи дают жизнь, согревают и способствуют синтезу полезных соединений, в том числе и в организме человека. Например, именно благодаря УФ волнам типа А предотвращается развитие ряда проблем с кожей, а волны типа B стимулируют выработку витамина D.

При этом опасность для человека представляет третий тип – C. На самом деле, он не должен оказывать влияние, так как озоновый слой выступает барьером, отсекающим этот тип лучей от живых существ нашей планеты. Но увы, по ряду причин он уже не такой надежный, как ранее.

С учетом этих знаний и разрабатываются современные солярии. Установленные в них светофильтры не позволяют вредным лучам попадать на кожу. В отличие от нахождения под прямыми солнечными лучами, в солярии можно регулировать интенсивность и количество волн спектра A и B, и тем самым контролировать результат в зависимости от потребности клиента.

Коллагеновый солярий

Во время исследования влияния световых волн разной длины на кожу человека, было обнаружено, что спектр в диапазоне от 600 до 700 нм проникает на глубину до 8-10 мм. Именно в этих слоях происходит синтез коллагена – важного белка, недостаток которого приводит к увяданию и дряблости кожи. При воздействии на эти слои волнами длиной 633 нм происходит стимуляция выработки коллагена. Так, в бьюти-индустрии появились коллагеновые солярии.

По наблюдению специалистов, коллагеновый солярий способствует ускоренной регенерации клеток кожи, улучшает обмен веществ и выводит токсины. В недавних экспериментах по применению технологии, проведенных в Швейцарии и Венгрии, до 97% испытуемых отметили значительное улучшение эластичности и упругости кожи, в том числе в области лица и декольте.

Конечно, такой эффект достигается не с первого раза, а лишь после серии процедур. Однако, как отмечают дерматологи, уже после 4 – 5 сеансов становиться очевидными позитивные изменения в состоянии кожи: улучшается структура и внешний вид, сужаются поры, разглаживаются мелкие морщины. По эффективности такой курс превосходит прием питьевого коллагена – один сеанс в коллагенарии эквивалентен двум банкам коллагена.

Так как современное оборудование для соляриев позволяет проводить точную настройку параметров волн, специалист может составить индивидуальную программу световой терапии. В одних случаях упор может быть сделан на омоложение, очищение и улучшение внешнего состояния кожного покрова. В других – регенерация тканей с целью уменьшить пористость, выровнять рельеф или устранить пигментные пятна и высыпания.

Какой бы ни была цель, перед посещением солярия всегда стоит проконсультироваться со специалистом. Если есть онкологические заболевания, туберкулез, порфирия и другие трудности со здоровьем, фототерапия может быть строго противопоказана. Также если женщина беременна или кормит грудью, лучше на время воздержаться от процедур.

Узнавая все больше о воздействии света на нашу кожу, мы получаем не только знания о том, как защитить себя от вредного излучения, но и как использовать световую энергию себе на благо.

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27 июля 2024, 06:22
Изображение сгенерировано при помощи Midjourney
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