Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы

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Понедельник 22 июля

09:24Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 04:05ТЕСТ: Угадай советский фильм про измену по описанию 01:09"Держит за живот": Бьянка завопила на весь самолет из-за домогательства 21:58Глюк'oZa под "глюкозой": что ждет Чистякову-Ионову после позорного выступления в Красноярске 18:16"Больше нет сил терпеть": Фадеев готовит иск против опозорившейся Глюкозы 15:24Российские знаменитости, которые открыли свой бизнес и прогорели 12:00"Вы трезвы?": певица Глюкоза опозорилась в Красноярске – ее поведение было странным 09:21Тест: угадайте значение этих старорусских слов или пополните словарный запас 06:13Почему на лице появляются пигментные пятна и что с ними делать? 03:23Кулинарный тест: угадай название известных русских блюд 00:19Предначертано с рождения: астролог пролила свет на причину болезни Шеннен Доэрти 23:09Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации 21:17Развитие устойчивости к стрессу: практические советы 18:16Тест для настоящих знатоков русских народных сказок 15:09Как быстро восстановить работоспособность после отпуска: делимся советами 12:185 причин для путешествий в одиночку 09:11Куряне или Курсчане? Тест: угадайте, как правильно называют жителей город России 22:05Готов биться до последнего: Шнуров не хочет возвращать аванс за отмененные концерты 20:46Новый скандал с Успенской: певице прилетел очередной иск 19:00"Сразу красный флаг": Муцениеце призналась, почему не смогла сохранить брак с Прилучным 17:47"Нас не запретить": как SHAMAN ответит на блокировку канала на YouTube 16:47Тест для знатоков советской классики: помните ли вы фильм "Тихий Дон" 16:03Неудачная пластика? Изуродованная шрамами Борисова объяснилась перед публикой 15:38ТЕСТ: угадайте фильм с Людмилой Гурченко по звучащей в нем песне 14:31"Прости, Насть!": Алсу принесла публичные извинения Волочковой 13:21Татьяна Буланова готовится к пластической операции: Надо 12:38"Третий": молодая жена Петросяна дала неожиданный ответ на вопрос о беременности 11:44Пропала: Кристина Асмус перестала выходить на связь 10:52Едва не получивший травмы Басков избегает журналистов: что произошло 08:56"Теперь у меня нет подруг": Алсу излила душу после развода 08:56"Надень защиту": заметившая кровь Муцениеце попросила нового возлюбленного предохраняться 08:56"Девушка что-то с чем-то перепутала": Долина высказалась о похабном платье Бузовой 07:21"Займитесь башкой!": Семенович разразилась гневной тирадой в адрес публики 04:28ТЕСТ для знатоков фильма "Афоня": насколько хорошо вы знаете этот советский кинохит 01:13Устал от девушек: Олег Майами сделал откровенное заявление о личной жизни 21:08"Я тебя люблю": дочь Муцениеце призналась в чувствах новой жене отца 20:06"Ей легко судить": Долина ответила на выпад певицы Славы 19:35Тест: кто на что учился? Угадай реальную профессию российских звезд 18:58"Все включено" за 11 млн: дети Киркорова грызут гранит науки в роскоши 17:56Андрей Воробьев анонсировал открытие кампуса для преподавателей Технолицея 17:01Готовящаяся к смерти Лолита озвучила основную деталь завещания 15:59"Каким дураком я могу быть!": Ида Галич совершила большую ошибку 13:38Было сложно: Брежнева страдает из-за развода с Меладзе 11:44Нашла новое дело: Лолита высказалась об уходе со сцены 11:1150-летний холостяк Фомин высказался о пользе спермы для лица 10:4190-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ 10:40ТЕСТ по фильму "Старые клячи": вспоминаем картину Рязанова 09:55Спереди – пионерка, сзади – пенсионерка: Успенская оголила сморщенное старческое тело 08:44Возлюбленного Муцениеце Чуйкова объявили угрозой безопасности страны и выгнали 07:20[ТЕСТ] для истинных фанатов фильма "Большая перемена": проверь свои знания
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Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы

Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы
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Наталья Чистякова пережила настоящую трагедию.

Прошедший накануне концерт в Красноярске не обсудил только ленивый. Глюкоза пока никак не прокомментировала свое поведение, ее представители тоже гордо хранят молчание. Но вот подруга певицы поспешила прояснить ситуацию.

20 июля в Красноярске День металлурга было решено отметить большим концертом с участием звезд. В качестве приглашенной знаменитости оказалась и певица Наталья Чистякова, более известная под псевдонимом Глюк'oZa. Послушать звезду пришло огромное количество человек, среди которых были дети и подростки.

Но исполнительница хита "Руки-бедра" оправдала название своей песни и почти с самых первых минут вела себя не очень адекватно. Она с трудом попадала в ноты, чесалась и трогала себя за интимные места. Многие зрители не смогли это лицезреть ушли, не дожидаясь окончания концерта.

Фото: Телеграм-канал Дни.ру

Чтобы хоть как-то помочь Глюкозе, ее близкая подруга выступила с заявлением, назвав настоящую причину аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы. Она рассказала, что недавно Наталья пережила смерть бабушки, это сильно ее подкосило и она впала в депрессию. Но, надо отдать должное певице, несмотря на подавленное состояние, она сдержала все договоренности и приехала выступить перед красноярцами.

Но пользователей Сети причина, названная подругой, не успокоила, и они устроили в комментариях Чистяковой настоящий пожар. Ей припоминают и вечеринку у Ивлеевой, добавляя, что черная водолазка здесь уже не спасет.

Многие не понимают, почему организаторы не остановили это действо. Однако, судя по условиям договора с певицей, в таком случае им пришлось бы заплатить штраф. Поэтому Глюк'oZа поражала зрителей на сцене почти час.

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22 июля 2024, 09:24
Наталья Чистякова. Фото: YouTube / @samamenshova
Телеграм-канал Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лолита, Глюкоза, Киркоров: кто появился на премии "Жара"

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: пресс-служба Жара Music Awards

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