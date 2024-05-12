Тест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрам

Родились в СССР и отлично знаете советское кино? Давайте узнаем с помощью теста – ждем всех!



Эпоха СССР сделала большой вклад в наше будущее. Женщины и мужчины, мамы и папы, братья и сестры, мальчишки и девчонки с радостью смотрят фильмы советского производства. Порой это происходит более 4 раз в день — новые фильмы уступают советским в качестве.

Многие любят собираться по выходным компаниями от 4-х человек и смотреть кино СССР: оно полюбилось членам семьи, друзьям и любимым питомцам. Граждане советской закалки в постсоветские дни могли бы полюбить так же новое кино, однако не вышло. Давайте прокрутим в голове ленты СССР с цветочными названиями и начнем новый тест по кадрам кино.

Мы взяли 4 кадра, составили 4 вопроса и 3 варианта ответа на каждый. Это "а", "б", "в". Уделяйте на 1 задание не больше 4 минут. Лучше потом потратить 3-4 часа на просмотр картин СССР! Правильно пройти тест с 1 раза — высший пилотаж, но и на 3 балла пройти тест — тоже неплохо.

Любители картин СССР точно определят все 4 шедевра кинематографа СССР, но в приоритете не количество, а качество. Иногда достаточно насладиться 1 фильмом, чтобы записать его в любимые для просмотра на все 4 времени года.

Для вас 4 вопроса:

1. Какая эта кинокартина СССР?

а) Цветы запоздалые (1969)

б) Цветок на снегу (1959)

в) Когда цветут розы (1959)

2. К какому произведению кинематографа СССР относится этот кадр?

а) Букет мимозы и другие цветы (1984)

б) Каменный цветок (1946)

в) Цветы луговые (1980)

3. Название этой киноработы СССР ...

а) Цветик-семицветик (1968)

б) Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви (1989)

в) Аленький цветочек (1977)

4. С этим кадром тоже связан фильм СССР — какой?

а) Цветы для Оли (1976)

б) Букет (1966)

в) Цветы на камнях (1921)

Правильные ответы на тест с кадрами из фильмов:

1) — а: "Цветы запоздалые" (1969, киностудия Мосфильм)

2) — б: "Каменный цветок" (1946, киностудия Мосфильм)

3) — в: "Аленький цветочек" (1977, киностудия Горького)

4) — а: "Цветы для Оли" (1976, Одесская киностудия)

Ответили верно на 4/4? Поздравляем — поделитесь тестом с друзьями.