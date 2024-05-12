Тест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрам

Эпоха СССР сделала большой вклад в наше будущее. Женщины и мужчины, мамы и папы, братья и сестры, мальчишки и девчонки с радостью смотрят фильмы советского производства. Порой это происходит более 4 раз в день — новые фильмы уступают советским в качестве.
Многие любят собираться по выходным компаниями от 4-х человек и смотреть кино СССР: оно полюбилось членам семьи, друзьям и любимым питомцам. Граждане советской закалки в постсоветские дни могли бы полюбить так же новое кино, однако не вышло. Давайте прокрутим в голове ленты СССР с цветочными названиями и начнем новый тест по кадрам кино.
Мы взяли 4 кадра, составили 4 вопроса и 3 варианта ответа на каждый. Это "а", "б", "в". Уделяйте на 1 задание не больше 4 минут. Лучше потом потратить 3-4 часа на просмотр картин СССР! Правильно пройти тест с 1 раза — высший пилотаж, но и на 3 балла пройти тест — тоже неплохо.
Любители картин СССР точно определят все 4 шедевра кинематографа СССР, но в приоритете не количество, а качество. Иногда достаточно насладиться 1 фильмом, чтобы записать его в любимые для просмотра на все 4 времени года.
Для вас 4 вопроса:
1. Какая эта кинокартина СССР?
а) Цветы запоздалые (1969)
б) Цветок на снегу (1959)
в) Когда цветут розы (1959)
2. К какому произведению кинематографа СССР относится этот кадр?
а) Букет мимозы и другие цветы (1984)
б) Каменный цветок (1946)
в) Цветы луговые (1980)
3. Название этой киноработы СССР ...
а) Цветик-семицветик (1968)
б) Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви (1989)
в) Аленький цветочек (1977)
4. С этим кадром тоже связан фильм СССР — какой?
а) Цветы для Оли (1976)
б) Букет (1966)
в) Цветы на камнях (1921)
Правильные ответы на тест с кадрами из фильмов:
1) — а: "Цветы запоздалые" (1969, киностудия Мосфильм)
2) — б: "Каменный цветок" (1946, киностудия Мосфильм)
3) — в: "Аленький цветочек" (1977, киностудия Горького)
4) — а: "Цветы для Оли" (1976, Одесская киностудия)
Ответили верно на 4/4? Поздравляем — поделитесь тестом с друзьями.
Если в ответах есть ошибка — пересмотрите советское кино и пройдите тест заново! Наверняка у вас есть на примете фильмы — хотя бы 3!