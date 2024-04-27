Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру?

Пришло время испытать себя на прочность. Набрать 6/6 сможет далеко не каждый. А вы в их числе?

Как говорил Женя Лукашин: думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь. А мы предлагаем набрать 6 правильных ответов с первой попытки. Вас ждут только 6 кадров из советских фильмов о свадьбе. На картинках есть минимум 1 человек.

Для каждого кадра 3 варианта ответа под буквами "а", "б", "в", но правильный только 1. Тест от команды "Дни.ру" позволяет каждому получить 6 правильных ответов, но кто действительно готов показать максимальный результат? Сможете осилить?

1. Этот фильм СССР, где сыграл Владимир Высоцкий, называется ...

а) "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976)

б) "Семь невест ефрейтора Збруева" (1970)

в) "День свадьбы придется уточнить" (1979)

2. Это кино СССР снято на "Мосфильме" и называется ...

а) "Свадьба в Малиновке" (1967)

б) "Женитьба Бальзаминова" (1964)

в) "Месяц май" (1965)

3. Это снимок с парой из советского фильма о свадьбе под названием ...

а) "День свадьбы придется уточнить" (1979)

б) "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976)

в) "Семь невест ефрейтора Збруева" (1970)



4. Это кино СССР, где появилась Вера Васильева, известно как ...

а) "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (1974)



б) "Выйти замуж за капитана" (1985)

в) "Свадьба с приданым" (1953)

5. Это снимок с парой из советского фильма о свадьбе под названием ...

а) "Женитьба Бальзаминова" (1964)

б) "Свадьба в Малиновке" (1967)

в) "Месяц май" (1965)

6. Это кино СССР снято на "Мосфильме" и называется ...

а) "Я его невеста" (1969)

б) "Женитьба Бальзаминова" (1964)

в) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)

Ответы на тест о советских фильмах про свадьбу:

1. а) "Сказ про то, как царь Петр арапа женил";

2. б) "Женитьба Бальзаминова";

3. в) "Семь невест ефрейтора Збруева";

4. а) "Безумный день, или Женитьба Фигаро";

5. б) "Свадьба в Малиновке";

6. в) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

Если ошиблись — начните тест сначала.