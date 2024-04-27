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Суббота 27 апреля

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Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру?

Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру?
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Пришло время испытать себя на прочность. Набрать 6/6 сможет далеко не каждый. А вы в их числе?

Как говорил Женя Лукашин: думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь. А мы предлагаем набрать 6 правильных ответов с первой попытки. Вас ждут только 6 кадров из советских фильмов о свадьбе. На картинках есть минимум 1 человек.

Для каждого кадра 3 варианта ответа под буквами "а", "б", "в", но правильный только 1. Тест от команды "Дни.ру" позволяет каждому получить 6 правильных ответов, но кто действительно готов показать максимальный результат? Сможете осилить?

1. Этот фильм СССР, где сыграл Владимир Высоцкий, называется ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976)

б) "Семь невест ефрейтора Збруева" (1970)

в) "День свадьбы придется уточнить" (1979)

2. Это кино СССР снято на "Мосфильме" и называется ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) "Свадьба в Малиновке" (1967)

б) "Женитьба Бальзаминова" (1964)

в) "Месяц май" (1965)

3. Это снимок с парой из советского фильма о свадьбе под названием ...

Кадр YouTube / @5TVRussia

а) "День свадьбы придется уточнить" (1979)

б) "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976)

в) "Семь невест ефрейтора Збруева" (1970)

4. Это кино СССР, где появилась Вера Васильева, известно как ...

Кадр YouTube / @SMOTRIM_KULTURA

а) "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (1974)

б) "Выйти замуж за капитана" (1985)

в) "Свадьба с приданым" (1953)

5. Это снимок с парой из советского фильма о свадьбе под названием ...

Кадр YouTube / @5TVRussia

а) "Женитьба Бальзаминова" (1964)

б) "Свадьба в Малиновке" (1967)

в) "Месяц май" (1965)

6. Это кино СССР снято на "Мосфильме" и называется ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) "Я его невеста" (1969)

б) "Женитьба Бальзаминова" (1964)

в) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)

Ответы на тест о советских фильмах про свадьбу:

1. а) "Сказ про то, как царь Петр арапа женил";

2. б) "Женитьба Бальзаминова";

3. в) "Семь невест ефрейтора Збруева";

4. а) "Безумный день, или Женитьба Фигаро";

5. б) "Свадьба в Малиновке";

6. в) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

Если ошиблись — начните тест сначала.

ДНИ в Telegram

27 апреля 2024, 14:49
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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