"Из ряда вон": Колдун в машине чужой пьяной дамы вызвал недоумение у детей

25 июля в Мумий Тролль Music Bar выступит Дмитрий Колдун. Хиты и новые песни – он обещает удивить. Накануне выступления с артистом встретился корреспондент "Дни.ру".

У Дмитрия Колдуна есть двое детей – 11 летний сын Ян и 8-летняя дочь Алиса. Но выберут ли они сцену для будущей профессии и пойдут ли по стопам звездного отца – пока вопрос.

"Я пытался Яна научить играть на гитаре, но он как-то не заинтересовался, – признается Колдун. – Теперь занимаюсь музыкой с дочерью. Она учится играть на фортепиано, на синтезаторе".

По словам музыканта, его дети учатся в самой обычной, бесплатной, не элитной школе Минска.

"Я сам учился в такой же и получил отличное образование", – пояснил 39-летний Дима.

Он говорит, что для своих детей – просто папа, а не звезда. "Они недоумевают, когда видят отношение людей ко мне, – улыбается Колдун. – Вчера, например, мы стояли на перекресте, а рядом пронеслась машина, в которой не очень трезвая дама кричала мою песню "Дай мне силы" (русский вариант хита Work Your Magic. с которым артист представлял в 2017 году Беларусь на "Евровидении" и занял 6-е место – Прим. ред.). Дети так странно на меня посмотрели, будто случилось нечто, из ряда вон выходящее. Они не понимают отношения чужих людей ко мне".