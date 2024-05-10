МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ: отгадайте советские песни по одной строчке

Проверьте себя и спойте вместе с нами! Пройдите музыкальный тест от команды "Дни.ру" с удовольствием!

Мы подготовили для вас тест! Вас ждут: 5 песен, 5 строчек и 5 заданий — 5 шансов на успех. В каждом из 5 вопросов о песнях СССР – 5 вариантов ответа ("а", "б", "в", "г", "д"), но правильный лишь 1 из 5.

Готовы музицировать и пройти тест? Наберите 5/5 прямо сейчас. Доверьтесь сердцу, интуиции, музыке и советским артистам 1950-х, 1960—х, 1970-х, 1980-х годов. Подсказка: некоторые музыкальные композиции прозвучали в фильмах СССР!

Вопросы к тесту:

1. "Летним зноем вдруг станет стужа…". Из какой это песни СССР?

а) ВИА "Поющие гитары" — "Нет тебя прекрасней"

б) Евгений Осин — "Таня + Володя"

в) Валерий Ободзинский — "Эти глаза напротив"

г) Майя Кристалинская — "Два берега"

д) Эдита Пьеха — "Наш сосед"

2. "Споемте, друзья, ведь завтра в поход...". Какой хит СССР содержит эту строчку?

а) Лариса Мондрус — "Нас звезды ждут"



б) ВИА "Поющие гитары" — "Песенка велосипедиста"

в) Леонид Утесов — "Вечер на рейде"

г) Владимир Высоцкий — "Песня о друге"

д) ВИА "Орэра" — "Тополя"





3. "Я пахну бензином и синим огнем...". Из какого шлягера СССР эти слова?

а) Валерий Никитенко — "11 маршрут"

б) ВИА "Самоцветы" — "Лето, лето, лето..."

в) Владимир Макаров — "Последняя электричка"

г) Михаил Боярский — "Рыжий конь"

д) Клавдия Шульженко — "Синий платочек"

4. "Две звезды летели рядом...". Как называется песня СССР с этой строкой?

а) Алла Пугачева — "Птица певчая"

б) ВИА "Верные друзья" — "Ты мне веришь?"

в) ВИА "Песняры" — "Запах полыни"

г) ВИА "Синяя птица" — "Что же ты молчишь?"

д) Трио "Меридиан" — "Прекрасное далеко"

5. "Вот я надену два крыла, и ближе ты...". С каким советским шлягером есть соответствие?

а) Владимир Высоцкий — "Кони привередливые"

б) Алла Пугачева — "Улетай, туча!"

в) Евгений Осин — "Не ходи со мною рядом"

г) София Ротару — "Одна калина".

д) Валерий Леонтьев — "Полет на дельтаплане"

Смотрите правильные ответы на тест.

1 — (а) ВИА "Поющие гитары" — Нет тебя прекрасней;

2 — (в) Леонид Утесов — Вечер на рейде;

3 — (г) Михаил Боярский — Рыжий конь;

4 — (б) ВИА "Верные друзья" — Ты мне веришь?;

5 — (д) Валерий Леонтьев — Полет на дельтаплане.

Правильно ответили на все 5? Прекрасно! Сразу видно — советский человек. Ставьте за тест оценку 5+