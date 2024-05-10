МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ: отгадайте советские песни по одной строчке

Мы подготовили для вас тест! Вас ждут: 5 песен, 5 строчек и 5 заданий — 5 шансов на успех. В каждом из 5 вопросов о песнях СССР – 5 вариантов ответа ("а", "б", "в", "г", "д"), но правильный лишь 1 из 5.
Готовы музицировать и пройти тест? Наберите 5/5 прямо сейчас. Доверьтесь сердцу, интуиции, музыке и советским артистам 1950-х, 1960—х, 1970-х, 1980-х годов. Подсказка: некоторые музыкальные композиции прозвучали в фильмах СССР!
Вопросы к тесту:
1. "Летним зноем вдруг станет стужа…". Из какой это песни СССР?
а) ВИА "Поющие гитары" — "Нет тебя прекрасней"
б) Евгений Осин — "Таня + Володя"
в) Валерий Ободзинский — "Эти глаза напротив"
г) Майя Кристалинская — "Два берега"
д) Эдита Пьеха — "Наш сосед"
2. "Споемте, друзья, ведь завтра в поход...". Какой хит СССР содержит эту строчку?
а) Лариса Мондрус — "Нас звезды ждут"
б) ВИА "Поющие гитары" — "Песенка велосипедиста"
в) Леонид Утесов — "Вечер на рейде"
г) Владимир Высоцкий — "Песня о друге"
д) ВИА "Орэра" — "Тополя"
3. "Я пахну бензином и синим огнем...". Из какого шлягера СССР эти слова?
а) Валерий Никитенко — "11 маршрут"
б) ВИА "Самоцветы" — "Лето, лето, лето..."
в) Владимир Макаров — "Последняя электричка"
г) Михаил Боярский — "Рыжий конь"
д) Клавдия Шульженко — "Синий платочек"
4. "Две звезды летели рядом...". Как называется песня СССР с этой строкой?
а) Алла Пугачева — "Птица певчая"
б) ВИА "Верные друзья" — "Ты мне веришь?"
в) ВИА "Песняры" — "Запах полыни"
г) ВИА "Синяя птица" — "Что же ты молчишь?"
д) Трио "Меридиан" — "Прекрасное далеко"
5. "Вот я надену два крыла, и ближе ты...". С каким советским шлягером есть соответствие?
а) Владимир Высоцкий — "Кони привередливые"
б) Алла Пугачева — "Улетай, туча!"
в) Евгений Осин — "Не ходи со мною рядом"
г) София Ротару — "Одна калина".
д) Валерий Леонтьев — "Полет на дельтаплане"
Смотрите правильные ответы на тест.
1 — (а) ВИА "Поющие гитары" — Нет тебя прекрасней;
2 — (в) Леонид Утесов — Вечер на рейде;
3 — (г) Михаил Боярский — Рыжий конь;
4 — (б) ВИА "Верные друзья" — Ты мне веришь?;
5 — (д) Валерий Леонтьев — Полет на дельтаплане.
Правильно ответили на все 5? Прекрасно! Сразу видно — советский человек. Ставьте за тест оценку 5+
Слушайте, смотрите, запоминайте песни СССР, чтобы дружно проходить наши тесты нараспев!