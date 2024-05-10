МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ: отгадайте советские песни по одной строчке

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Пятница 10 мая

14:02МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ: отгадайте советские песни по одной строчке 09:55"Это тренд сезона": Ирина Пегова в дырявой шапке удивила народ 03:17Два рецепта сытных супов: перловый с грибами и гороховый 20:07Пехота Победы: Гайдай, Смоктуновский, Этуш и Пуговкин на защите Родины 15:18"Давайте восклицать!": 5 лучших песен Булата Окуджавы 10:06Тест: угадайте по кадру кино СССР о Великой Отечественной войне 06:29Ивлеева намекнула на свое участие в "Орел и решка" – создатель шоу открестилась от ведущей 03:47Вдова Шатунова кричит на поклонников певца из-за непотребств на его могиле 00:24Жена Брюса Уиллиса рассказала об изменениях в семье после обнародования диагноза актера 22:44В аэропорту Шереметьево состоялся патриотический флешмоб "Синий платочек Победы" 22:07Ксения Собчак отреагировала на перемены в семье Софии Ротару 21:52Шабаш и вахканалия: почему не нужно смотреть чертово "Евровидение" 19:54В день 17-летия дочь Глюкозы закатила скандал с нецензурной бранью 17:46С 2011 по 2024 год тарифы на проезд в Москве ниже уровня инфляции почти на 30% 17:17Из-за сильного ветра аварийные бригады перешли на круглосуточное дежурство 14:20Помните ли вы фильм "В бой идут одни "старики"? – тест для ценителей советского кино о ВОВ 12:01Миллионер Ольга Бузова назвала себя человеком из народа 10:33Канье Уэст и Бьянка Цензори в Москве – названа дата приезда звездной пары в столицу 10:13Вернувшаяся в Россию с ребенком Саша Савельева откровенно заговорила о разводе 08:49Отказавшийся платить алименты Прилучный отдыхает на Сейшелах во время судебного процесса 06:51Ментальное здоровье: медитации, духовные практики. Почему это важно для артиста? 03:37Черная полоса: стало известно о серии сокрушительных провалов Меган Маркл в Голливуде 01:02Не стало заслуженной артистки РСФСР – ее называли легендарной 00:12Куратор Met Gala 2024 Анна Винтур назвала 3 строжайших запрета для гостей 22:58"Гарик страдает": зависимость Харламова обнародовали на всю страну 19:42Орбакайте попрощалась с Россией вслед за Пугачевой и Пресняковым 16:04ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит" 15:45Собянин поздравил Путина с вступлением в должность Президента России 14:03Насколько хорошо вы знаете фильмы Тарковского: тест для ценителей нетривиального советского кино 13:08Певица Валерия откровенно заговорила о пластических операциях 11:4053-летнего Григорьева-Апполонова во время отдыха застал врасплох неожиданный поворот 11:28Стало известно об угрозе жизни 67-летней Казарновской после страшной аварии 10:19Появление Мирославы Карпович с младенцем на руках стало сенсацией 10:07Псориаз и облысение: почему бывавшая в Чернобыле Пугачева стала носить парики 08:54"На более высоком уровне": сделано заявление о возвращении осужденного Ефремова на сцену 06:18"Где-то глубоко в душе": замужняя Собчак захотела праздник любви с Виторганом 03:39Бритни Спирс рискует попасть под опеку после устроенного в отеле дебоша 00:05Новый бойфренд Шакиры рассказал откровенную историю знакомства с певицей 22:47Звезда фильма "Крепкий орешек" ушла из жизни внезапно 20:57"Срочно смотрите": Ковальчук обнаружила Чумакова с голубоглазой брюнеткой 20:09В Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты – Собянин 18:37Бросивший вызов SHAMANу Андрей Губин засветился на шоу Youtube 17:05Сложный тест для фанатов к юбилею фильма "Любовь и голуби" 14:47Целый пакет помощи: какие льготы предоставили в Израиле пенсионерке Пугачевой 13:31Шнуров обматерил устроившего разборки Билана в эфире "Новой Фабрики звезд" 12:14Киркоров публично ударил по репутации Успенской: Выклянчивала подарки 10:43Вскрылась причина экстремального похудения Никиты Ефремова 10:04ТЕСТ к 45-летию фильма "Гараж": вспоминаем лучшие моменты комедии Рязанова! 08:59Состояние тяжелобольного Губина ухудшилось после триумфального возвращения на сцену 06:42Кейт Миддлтон стала любимым членом королевской семьи у жителей Британии
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ: отгадайте советские песни по одной строчке

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ: отгадайте советские песни по одной строчке
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Проверьте себя и спойте вместе с нами! Пройдите музыкальный тест от команды "Дни.ру" с удовольствием!

Мы подготовили для вас тест! Вас ждут: 5 песен, 5 строчек и 5 заданий — 5 шансов на успех. В каждом из 5 вопросов о песнях СССР – 5 вариантов ответа ("а", "б", "в", "г", "д"), но правильный лишь 1 из 5.

Готовы музицировать и пройти тест? Наберите 5/5 прямо сейчас. Доверьтесь сердцу, интуиции, музыке и советским артистам 1950-х, 1960—х, 1970-х, 1980-х годов. Подсказка: некоторые музыкальные композиции прозвучали в фильмах СССР!

Фото: chienba / pixabay.com

Вопросы к тесту:

1. "Летним зноем вдруг станет стужа…". Из какой это песни СССР?

а) ВИА "Поющие гитары" — "Нет тебя прекрасней"

б) Евгений Осин — "Таня + Володя"

в) Валерий Ободзинский — "Эти глаза напротив"

г) Майя Кристалинская — "Два берега"

д) Эдита Пьеха — "Наш сосед"

2. "Споемте, друзья, ведь завтра в поход...". Какой хит СССР содержит эту строчку?

а) Лариса Мондрус — "Нас звезды ждут"

б) ВИА "Поющие гитары" — "Песенка велосипедиста"

в) Леонид Утесов — "Вечер на рейде"

г) Владимир Высоцкий — "Песня о друге"

д) ВИА "Орэра" — "Тополя"

Фото: connie_sf / pixabay.com

3. "Я пахну бензином и синим огнем...". Из какого шлягера СССР эти слова?

а) Валерий Никитенко — "11 маршрут"

б) ВИА "Самоцветы" — "Лето, лето, лето..."

в) Владимир Макаров — "Последняя электричка"

г) Михаил Боярский — "Рыжий конь"

д) Клавдия Шульженко — "Синий платочек"

4. "Две звезды летели рядом...". Как называется песня СССР с этой строкой?

а) Алла Пугачева — "Птица певчая"

б) ВИА "Верные друзья" — "Ты мне веришь?"

в) ВИА "Песняры" — "Запах полыни"

г) ВИА "Синяя птица" — "Что же ты молчишь?"

д) Трио "Меридиан" — "Прекрасное далеко"

Фото: MabelAmber / pixabay.com

5. "Вот я надену два крыла, и ближе ты...". С каким советским шлягером есть соответствие?

а) Владимир Высоцкий — "Кони привередливые"

б) Алла Пугачева — "Улетай, туча!"

в) Евгений Осин — "Не ходи со мною рядом"

г) София Ротару — "Одна калина".

д) Валерий Леонтьев — "Полет на дельтаплане"

Смотрите правильные ответы на тест.

1 — (а) ВИА "Поющие гитары" — Нет тебя прекрасней;

2 — (в) Леонид Утесов — Вечер на рейде;

3 — (г) Михаил Боярский — Рыжий конь;

4 — (б) ВИА "Верные друзья" — Ты мне веришь?;

5 — (д) Валерий Леонтьев — Полет на дельтаплане.

Правильно ответили на все 5? Прекрасно! Сразу видно — советский человек. Ставьте за тест оценку 5+

Слушайте, смотрите, запоминайте песни СССР, чтобы дружно проходить наши тесты нараспев!

ДНИ в Telegram

10 мая 2024, 14:02
Фото: Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: хорошо ли вы разбираетесь в музыке? Проверим прямо сейчас!

Фото: Ingram Images / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ingram Images / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр YouTube / @centralnoetelevidenie
Фото: Vladimir Godnik / moodboard / www.globallookpress.com

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