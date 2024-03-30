Тест: хорошо ли вы разбираетесь в музыке? Проверим прямо сейчас!

Сможете дать 10 правильных ответов? В каждом вопросе нужно выбрать один из трех вариантов.

Музыка и человечество неразрывно связаны с древних времен. Сначала люди исполняли простые мелодии для обрядов, играя на самодельных инструментах. Позже, когда появилась письменность, музыка стала более разнообразной и сложной. Сегодня музыкальный мир огромен и многообразен, в нем есть место классике и новаторству, синтезу и разделению.

Хорошо ли вы разбираетесь в музыке? Проверим прямо сейчас! Сегодня "Дни.ру" предлагают пройти тест . Отвечайте на 10 вопросов, а правильные ответы ждут вас в конце.

1. На чем играет российский музыкант Игорь Бутман?

А) Глюкофон

Б) Губная гармошка

В) Саксофон

2. Какой музыкальный инструмент появился раньше других?

А) Флейта

Б) Гитара

В) Арфа

3. Кто написал "Вальс цветов"?

А) Чайковский

Б) Мусоргский

B) Шопен

4. Какой предмет посуды использовали на Руси как музыкальный?

А) Вилки

Б) Ложки

В) Ножи

5. В каком жанре исполнял песни Михаил Круг?

А) Рок

Б) Шансон

В) Хип-хоп

6. Какая из этих певиц оперная?

А) Анна Нетребко

Б) Ольга Бузова

В) София Ротару

7. Как называется гитара с 4-9 струнами, традиционная для ирландской музыки?

А) Бонго

Б) Бинго

В) Банджо

8. Сколько нот в гамме?

А) Двенадцать

Б) Семь

В) Пять

9. Какая из этих композиций прозвучала в фильме "Ах, водевиль, водевиль"?

А) Нежность

Б) Смуглянка

В) Гадалка

10. На каком из этих инструментов можно



сыграть губами?

А) Гармоника

Б) Балалайка

В) Домра

Правильные ответы на тест

1 — B; 2 — А; 3 — А; 4 — Б; 5 — Б; 6 – А; 7 — В; 8 — Б; 9 — В; 10 — А.