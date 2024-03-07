Дискотека 80-х. ТЕСТ: отгадайте слова песни по кадру с концерта СССР

Большинство музыкальных композиций эпохи СССР стали настоящим символом того времени. А хорошо ли вы знаете слова советских песен? Давайте это проверим.

Предлагаем читателям "Дни.ру" вновь проверить свои знания. На этот раз наш тест посвящен дискотеке 80-х годов . Многие композиции, о которых пойдет речь в этой статье, принесли своим исполнителям всесоюзную славу. Сможете отгадать слова песни по кадру с концерта СССР? Сейчас узнаем.

Правила нашей викторины предельно просты. Сначала смотрите на фото, а после выбирайте верный, на ваш взгляд, вариант ответа. В конце статьи мы спрятали правильные ответы. Наберете 5 из 5?

1. О чем пел Сархан Гурбанбеков, исполняя песню на этом концерте?

Фото: YouTube-канал "Музыка на советском телевидении"

а. О том, что "продлить нам встречу нельзя, но по-прежнему кружатся диски"

б. О том, что "снова замерло все до рассвета. Дверь не скрипнет не вспыхнет огонь"

в. О том, что "я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю"

2. Какая строчка была исполнена Владимиром Мигулей на этом концерте времен СССР?

Фото: YouTube-канал "Музыка на советском телевидении"

а. Я в мир удивительный этот пришел отваге и правде учиться

б. Летят перелетные птицы в осенней дали голубой

в. Ты исчезаешь в танце синей птицей, меня в волшебную страну маня

3. Какая из этих строчек была исполнена группой "Класс"?

Фото: YouTube-канал "Музыка на советском телевидении"

а. Пусть ноты льются через край – неумолкай

б. Часто в нашу дискотеку ходит девушка одна. Мне, скажу вам по секрету, очень нравится она

в. А ты помнишь ту девчонку с корабля с синими глазами, как моря?

4. "Так случилось, что гроза стороной не прошла..." продолжите песню советской группы "Маки".

Фото: YouTube-канал "Музыка на советском телевидении"

а. Так случилось. И виною всему она

б. Так случилось... наша встреча недолгой была

в. Ну а впрочем, наша встреча ошибкой была

5. В песне времен СССР "Карнавал" Сергей Минаев пел следующие строчки:

Фото: YouTube-канал "Музыка на советском телевидении"

а. Палитрой красок блещет карнавал. Он словно ветер ворвался в зал

б. Самые светлые, самые светлые дни. В памяти верное, в памяти верное сердце хранит

в. Играй пластинка до утра играй. Не смолкай!

Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com

Правильные ответы: 1-а (продлить нам встречу нельзя, но по-прежнему кружатся диски), 2-в (ты исчезаешь в танце синей птицей, меня в волшебную страну маня), 3-в (а ты помнишь ту девчонку с корабля с синими глазами, как моря?),4-б (так случилось... наша встреча недолгой была), 5-а (палитрой красок блещет карнавал. Он словно ветер ворвался в зал).