Два рецепта сытных супов: перловый с грибами и гороховый

"Давайте восклицать!": 5 лучших песен Булата Окуджавы

9 мая – всегда памятное время для россиян, но именно в 2024 году эта дата вдвойне особая. Сегодня не только 79 лет со Дня Победы в 1945 году, но и 100-летие со дня рождения одного из самых проникновенных бардов России. Булат Окуджава — талант с большой буквы, который был не только композитором, но и поэтом.