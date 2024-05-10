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Пятница 10 мая

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Два рецепта сытных супов: перловый с грибами и гороховый

Два рецепта сытных супов: перловый с грибами и гороховый
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Предлагаем вашему вниманию два рецепта сытных и вкусных супов, которые согреют вас в холодный день и поддержат организм полезными веществами.

Перловый суп с грибами: нежный и ароматный

Этот суп отличается нежной текстурой и богатым вкусом благодаря сочетанию перловки и грибов.

Ингредиенты (на 5 порций):

  • 1,5 столовых ложки перловой крупы
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • 1,5 столовые ложки муки
  • Коренья для бульона (лук, сельдерей, петрушка)
  • 2-3 свежих или сухих гриба
  • 3 горошины черного перца
  • Соль по вкусу
  • 1/3 стакана молока
  • 1 яичный желток
  • Свежая петрушка для подачи

Приготовление:

  1. Перловую крупу перебрать, промыть, слегка истолочь и замочить в холодной воде.
  2. Сварить крупу до готовности, протереть через сито.
  3. Приготовить заправку: растопить масло, добавить муку и обжарить до золотистого цвета.
  4. Смешать протертую крупу с заправкой, разбавить бульоном из кореньев и проварить.
  5. Добавить в суп тушеные свежие или отваренные сухие грибы, довести до кипения.
  6. Перед подачей добавить в суп молотый черный перец, мелко нарезанную петрушку и заправить смесью из молока и яичного желтка (по желанию).

Фото: werbeguru / pixabay.com

Гороховый суп: классика жанра

Наваристый гороховый суп – это классика, которая всегда придется к месту.

Ингредиенты (на 5 порций):

  • 1 стакан гороха
  • Щепотка питьевой соды
  • Коренья для бульона
  • 1,5 столовые ложки сливочного масла
  • 1 столовая ложка муки
  • Соль по вкусу
  • Чеснок по вкусу
  • 3 горошины черного перца
  • Свежая петрушка для подачи
  • Белый хлеб для подачи

Приготовление:

  1. Горох перебрать, промыть и замочить на несколько часов в холодной воде с добавлением соды.
  2. Залить горох холодной водой, чтобы она покрывала его, и варить до готовности, периодически встряхивая кастрюлю.
  3. Сваренный горох протереть, разбавить бульоном из кореньев.
  4. Приготовить заправку: растопить масло, добавить муку и обжарить до золотистого цвета.
  5. Добавить заправку в суп, посолить и проварить.
  6. Перед подачей добавить в суп толченый перец, растертый чеснок, мелко нарезанную петрушку.
  7. Подавать с поджаренными ломтиками белого хлеба.

Приятного аппетита!

ДНИ в Telegram

10 мая 2024, 03:17
Фото: Midjourney / Дни.ру
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