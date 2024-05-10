Два рецепта сытных супов: перловый с грибами и гороховый

Перловый суп с грибами: нежный и ароматный
Этот суп отличается нежной текстурой и богатым вкусом благодаря сочетанию перловки и грибов.
Ингредиенты (на 5 порций):
- 1,5 столовых ложки перловой крупы
- 2 столовые ложки сливочного масла
- 1,5 столовые ложки муки
- Коренья для бульона (лук, сельдерей, петрушка)
- 2-3 свежих или сухих гриба
- 3 горошины черного перца
- Соль по вкусу
- 1/3 стакана молока
- 1 яичный желток
- Свежая петрушка для подачи
Приготовление:
- Перловую крупу перебрать, промыть, слегка истолочь и замочить в холодной воде.
- Сварить крупу до готовности, протереть через сито.
- Приготовить заправку: растопить масло, добавить муку и обжарить до золотистого цвета.
- Смешать протертую крупу с заправкой, разбавить бульоном из кореньев и проварить.
- Добавить в суп тушеные свежие или отваренные сухие грибы, довести до кипения.
- Перед подачей добавить в суп молотый черный перец, мелко нарезанную петрушку и заправить смесью из молока и яичного желтка (по желанию).
Гороховый суп: классика жанра
Наваристый гороховый суп – это классика, которая всегда придется к месту.
Ингредиенты (на 5 порций):
- 1 стакан гороха
- Щепотка питьевой соды
- Коренья для бульона
- 1,5 столовые ложки сливочного масла
- 1 столовая ложка муки
- Соль по вкусу
- Чеснок по вкусу
- 3 горошины черного перца
- Свежая петрушка для подачи
- Белый хлеб для подачи
Приготовление:
- Горох перебрать, промыть и замочить на несколько часов в холодной воде с добавлением соды.
- Залить горох холодной водой, чтобы она покрывала его, и варить до готовности, периодически встряхивая кастрюлю.
- Сваренный горох протереть, разбавить бульоном из кореньев.
- Приготовить заправку: растопить масло, добавить муку и обжарить до золотистого цвета.
- Добавить заправку в суп, посолить и проварить.
- Перед подачей добавить в суп толченый перец, растертый чеснок, мелко нарезанную петрушку.
- Подавать с поджаренными ломтиками белого хлеба.
Приятного аппетита!