Салат "Майский" по особому рецепту: соседи по даче выстроятся с тарелками

В майские праздники всегда просыпается аппетит. Майские деньки на то и нужны, чтобы наградить себя, желудок, сына, дочь, зятя, невестку, мужа и сестру вкусным салатом. Рецепт возник еще в 19 в. и был незаслуженно забыт, зато в начале 20 века вновь получил популярность как среди опытных кулинаров, так и среди начинающих. Теперь, в 21 веке его готовят с самыми разными ингредиентами: с огурцами; с помидорами; с луком; с капустой. Однако многие не знают самый главный его ингредиент — зелень!
Сделайте прорыв в эти майские. Приготовьте салат "Майский" по рецепту с зеленью от "Дни.ру" для своих домочадцев. Увидите — даже соседи по даче выстроятся с тарелками.
Ингредиенты:
Огурцы — 3 шт.
Помидоры — 3 шт.
Капуста — 200 г.
Лук — 1 шт.
Редис — 200 г.
Зелень (петрушка, укроп, сельдерей, руккола — по вкусу) — 1 пучок
Растительное масло (подсолнечное, оливковое — по вкусу) — 1-3 ст. л.
Соль (перец, пряные травы — по вкусу) — 0,5 ст. л.
Приготовление:
1. Отрежьте пристеблевые части 3-х огурцов, чтобы не получился горький салат. Мелко нарежьте огурцы квадратиками и высыпайте нарезку в глубокую пустую тарелку.
2. Отрежьте плодоножку с части помидоров при наличии. Крупно нарежьте помидоры ломтиками и высыпайте в заполненную огурцами тарелку.
3. Капусту очистите от верхних листов. Но не нарезайте, а измельчите сразу все на терке. Положите в глубокую тарелку к остальной части салата к помидорам.
4. Майский лук помойте, очистите от шелухи и нарежьте, но только осторожно.
5. Отрежьте у редиса лишнее и нарезайте съедобные корнеплоды по 1 шт. в порядке очереди. Высыпайте в емкость.
6. Измельчите зелень на доске, добавьте от 1 до 3 ст. л. масла и соль.
7. Перемешайте огурцы, помидоры, капусту, лук, редис, зелень в тарелке.
8. Распределите салат на порции по частям. Подавайте к столу всей семье.
Наверняка вы многое перепробовали, но салат "Майский" придется по вкусу как детям, там и взрослым!