Салат "Майский" по особому рецепту: соседи по даче выстроятся с тарелками

Отчего же не отведать такую прелесть? Попробуйте салат и угостите соседей! Даем рецепт и советуем всем!

В майские праздники всегда просыпается аппетит. Майские деньки на то и нужны, чтобы наградить себя, желудок, сына, дочь, зятя, невестку, мужа и сестру вкусным салатом. Рецепт возник еще в 19 в. и был незаслуженно забыт, зато в начале 20 века вновь получил популярность как среди опытных кулинаров, так и среди начинающих. Теперь, в 21 веке его готовят с самыми разными ингредиентами: с огурцами; с помидорами; с луком; с капустой. Однако многие не знают самый главный его ингредиент — зелень!

Сделайте прорыв в эти майские. Приготовьте салат "Майский" по рецепту с зеленью от "Дни.ру" для своих домочадцев. Увидите — даже соседи по даче выстроятся с тарелками.

Ингредиенты:

Огурцы — 3 шт.

Помидоры — 3 шт.

Капуста — 200 г.

Лук — 1 шт.

Редис — 200 г.

Зелень (петрушка, укроп, сельдерей, руккола — по вкусу) — 1 пучок

Растительное масло (подсолнечное, оливковое — по вкусу) — 1-3 ст. л.

Соль (перец, пряные травы — по вкусу) — 0,5 ст. л.

Приготовление:

1. Отрежьте пристеблевые части 3-х огурцов, чтобы не получился горький салат. Мелко нарежьте огурцы квадратиками и высыпайте нарезку в глубокую пустую тарелку.

2. Отрежьте плодоножку с части помидоров при наличии. Крупно нарежьте помидоры ломтиками и высыпайте в заполненную огурцами тарелку.

3. Капусту очистите от верхних листов. Но не нарезайте, а измельчите сразу все на терке. Положите в глубокую тарелку к остальной части салата к помидорам.

4. Майский лук помойте, очистите от шелухи и нарежьте, но только осторожно.

5. Отрежьте у редиса лишнее и нарезайте съедобные корнеплоды по 1 шт. в порядке очереди. Высыпайте в емкость.

6. Измельчите зелень на доске, добавьте от 1 до 3 ст. л. масла и соль.

7. Перемешайте огурцы, помидоры, капусту, лук, редис, зелень в тарелке.

8. Распределите салат на порции по частям. Подавайте к столу всей семье.

Наверняка вы многое перепробовали, но салат "Майский" придется по вкусу как детям, там и взрослым!