Майские праздники с пользой для здоровья: советы врача

Май – один из самых любимых и долгожданных месяцев для многих россиян. И не только потому, что в конце весеннего сезона приходят желанные теплые дни, предвещающие начало лета, но и потому, что наступает дачный сезон и праздничные выходные.



По данным ВЦИОМ, более трети россиян (35%) проводят майские каникулы за городом и на дачном участке. Среди популярных занятий шашлыки, праздничный стол и отдых в кругу друзей или близких.

Чтобы долгожданные выходные не омрачились неприятными последствиями в виде травм, ожогов или отравлений, важно тщательно подготовиться к отдыху, уделить внимание правильному питанию и иметь под рукой аптечку со всем необходимым. Что в нее положить и как провести дачные каникулы с пользой для здоровья, читателям "Дни.ру" рассказывает Татьяна Борисовна Топчий, к.м.н., доцент, врач гастроэнтеролог МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России, доцент кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО "ЦГМА" УДПРФ.

Больше свежих овощей

Во время праздничного застолья мы зачастую позволяем себе излишества и тяжелую пищу, которая не лучшим образом сказывается на фигуре и самочувствии. Чтобы сделать меню более сбалансированным, разбавьте его свежими овощами и зеленью, исключение – свежий лук и чеснок, лучше употреблять в начале весны и лета в минимальном количестве.

Овощи содержат полезные вещества и клетчатку, которая улучшает пищеварение и способствует быстрому метаболизму. Это позволит снизить вредное влияние тяжелой пищи и даст чувство насыщения без переедания и лишних калорий.

Вода вместо сладких напитков

Помимо вкусной еды ни одно торжество не обходится без напитков. Сладкие газировки, пакетированные соки, любимое игристое — все это лучше ограничить в употреблении. Во-первых, в таких напитках содержится много сахара и простых углеводов, которые вызывают выброс инсулина и усиливают чувство голода. Во-вторых, они точно не принесут пользы организму, нагружая и без того загруженную пищеварительную систему.

А вот за питьевую воду ваша кожа и пищеварение скажут вам спасибо. Вода помогает переваривать пищу, сохраняет свежий вид лица и выводит переработанные продукты.

Физическая активность

Вкусно поесть в приятной компании — это, конечно, хорошо. Но ничто так не скрашивает отдых, как совместная активная деятельность на свежем воздухе. При выезде на природу запаситесь ракетками для бадминтона, фрисби, мячом или любым другим спортивным инвентарем.

Активность на свежем воздухе полезна тем, что насыщает организм кислородом, улучшает обмен веществ и тренирует кровеносную систему. Кроме того, увлекательные и командные игры вызовут положительные эмоции и подарят незабываемые впечатления, о которых будет приятно вспомнить.

Аптечка

Планируя отдых на природе, не забудьте взять с собой аптечку с лекарствами на случай всевозможных травм, ушибов, отравлений и ожогов. Разбираемся, что в ней должно быть.

Обработать ушиб и исключить инфекцию помогут перекись водорода, порошок "Банеоцин" или йод. Также не забудьте про пластырь, бинты и стерильные салфетки.

Любители вкусно поесть могут столкнуться с тяжестью в желудке, вздутием или изжогой. Поэтому в аптечке стоит иметь препараты, которые помогут при проблемах с пищеварением, например, "Тримедат", важно, что можно применять и детям и взрослым.

При отравлениях поможет активированный уголь или любой другой сорбент — "Энтеросгель" или "Полисорб". Кроме того, при острых кишечных инфекциях или диарее важно восстановить водно-электролитный баланс, чтобы избежать обезвоживания. Для этого стоит иметь в аптечке "Регидрон".

На случай аллергии или при укусах насекомых — а майские праздники выпадают на сезон цветения многих аллергенов и активации ос и пчел — под рукой должны быть антигистаминные средства, чтобы остановить реакцию и облегчить симптомы. Например, спрей для носа "Азеластин" или таблетки эбастин, цитеризин или лоратадин.

И, конечно, в любой аптечке нужно иметь обезболивающие препараты, жаропонижающее, мазь от ожогов и средства для оказания первой медицинской помощи.

Эти правила дачного отдыха позволят насладиться долгожданным солнцем и теплом, провести время с друзьями и близкими и получить положительные эмоции от выходных за городом. Берегите себя и свое здоровье!

