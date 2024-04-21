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Майские праздники с пользой для здоровья: советы врача

Майские праздники с пользой для здоровья: советы врача
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Май – один из самых любимых и долгожданных месяцев для многих россиян. И не только потому, что в конце весеннего сезона приходят желанные теплые дни, предвещающие начало лета, но и потому, что наступает дачный сезон и праздничные выходные.

По данным ВЦИОМ, более трети россиян (35%) проводят майские каникулы за городом и на дачном участке. Среди популярных занятий шашлыки, праздничный стол и отдых в кругу друзей или близких.

Чтобы долгожданные выходные не омрачились неприятными последствиями в виде травм, ожогов или отравлений, важно тщательно подготовиться к отдыху, уделить внимание правильному питанию и иметь под рукой аптечку со всем необходимым. Что в нее положить и как провести дачные каникулы с пользой для здоровья, читателям "Дни.ру" рассказывает Татьяна Борисовна Топчий, к.м.н., доцент, врач гастроэнтеролог МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России, доцент кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО "ЦГМА" УДПРФ.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Больше свежих овощей

Во время праздничного застолья мы зачастую позволяем себе излишества и тяжелую пищу, которая не лучшим образом сказывается на фигуре и самочувствии. Чтобы сделать меню более сбалансированным, разбавьте его свежими овощами и зеленью, исключение – свежий лук и чеснок, лучше употреблять в начале весны и лета в минимальном количестве.

Фото: D. u. M. Sheldon / blickwinkel / www.globallookpress.com

Овощи содержат полезные вещества и клетчатку, которая улучшает пищеварение и способствует быстрому метаболизму. Это позволит снизить вредное влияние тяжелой пищи и даст чувство насыщения без переедания и лишних калорий.

Вода вместо сладких напитков

Помимо вкусной еды ни одно торжество не обходится без напитков. Сладкие газировки, пакетированные соки, любимое игристое — все это лучше ограничить в употреблении. Во-первых, в таких напитках содержится много сахара и простых углеводов, которые вызывают выброс инсулина и усиливают чувство голода. Во-вторых, они точно не принесут пользы организму, нагружая и без того загруженную пищеварительную систему.

Фото: kati / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

А вот за питьевую воду ваша кожа и пищеварение скажут вам спасибо. Вода помогает переваривать пищу, сохраняет свежий вид лица и выводит переработанные продукты.

Физическая активность

Вкусно поесть в приятной компании — это, конечно, хорошо. Но ничто так не скрашивает отдых, как совместная активная деятельность на свежем воздухе. При выезде на природу запаситесь ракетками для бадминтона, фрисби, мячом или любым другим спортивным инвентарем.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Активность на свежем воздухе полезна тем, что насыщает организм кислородом, улучшает обмен веществ и тренирует кровеносную систему. Кроме того, увлекательные и командные игры вызовут положительные эмоции и подарят незабываемые впечатления, о которых будет приятно вспомнить.

Аптечка

Планируя отдых на природе, не забудьте взять с собой аптечку с лекарствами на случай всевозможных травм, ушибов, отравлений и ожогов. Разбираемся, что в ней должно быть.

Обработать ушиб и исключить инфекцию помогут перекись водорода, порошок "Банеоцин" или йод. Также не забудьте про пластырь, бинты и стерильные салфетки.

Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Любители вкусно поесть могут столкнуться с тяжестью в желудке, вздутием или изжогой. Поэтому в аптечке стоит иметь препараты, которые помогут при проблемах с пищеварением, например, "Тримедат", важно, что можно применять и детям и взрослым.

При отравлениях поможет активированный уголь или любой другой сорбент — "Энтеросгель" или "Полисорб". Кроме того, при острых кишечных инфекциях или диарее важно восстановить водно-электролитный баланс, чтобы избежать обезвоживания. Для этого стоит иметь в аптечке "Регидрон".

На случай аллергии или при укусах насекомых — а майские праздники выпадают на сезон цветения многих аллергенов и активации ос и пчел — под рукой должны быть антигистаминные средства, чтобы остановить реакцию и облегчить симптомы. Например, спрей для носа "Азеластин" или таблетки эбастин, цитеризин или лоратадин.

Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com

И, конечно, в любой аптечке нужно иметь обезболивающие препараты, жаропонижающее, мазь от ожогов и средства для оказания первой медицинской помощи.

Эти правила дачного отдыха позволят насладиться долгожданным солнцем и теплом, провести время с друзьями и близкими и получить положительные эмоции от выходных за городом. Берегите себя и свое здоровье!

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21 апреля 2024, 03:10
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