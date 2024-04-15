Станет легче: как правильно очистить организм и не навредить себе

Желание очистить свой организм от токсинов и шлаков – это не новомодный тренд, а просто необходимость в современном мире, насыщенном стрессами и неправильным образом жизни.



Как правильно выполнить этот процесс без вреда для своего здоровья, посетителям сайта "Дни.ру" рассказывает Ульяна Суздалкина, МЕТА шеф и наставник по питанию.

Когда и как лучше делать очистку?

Для начала стоит отметить, что организм человека обладает встроенной системой вывода токсинов. Однако в сезоны перехода, весной и осенью, когда активизируются паразиты (по статистике ВОЗ), важно проявлять особую бдительность и заботу о своем организме.



Паразиты вызывают различные проблемы, начиная от расстройств желудочно-кишечного тракта и заканчивая проблемами с кожей, волосами и ногтями. Лишний вес также может быть следствием деятельности паразитов. В связи с этим очистка организма весной и осенью считается наиболее целесообразной. Не напрасно многие традиционные системы, включая аюрведическую, рекомендуют именно такой подход.

Методы очистки организма от токсинов и шлаков

Существует множество способов очистки. Но прежде чем приступить к какому-либо из них, важно проконсультироваться с экспертом, который поможет подобрать подходящий именно для вашего организма метод.



Один из таких методов – Панчакарма (в пер. с санскрита "панча" означает "пять", "карма" – процедура, действие), который проводится под контролем врача. Комплекс состоит из пяти терапевтических процедур, основанных на древних практиках. Панчакарма помогает нашему организму очиститься и восстановить баланс.

Еще один способ быстрой очистки – трехдневный интенсив, основанный на растительных компонентах. Такой метод стимулирует естественные процессы очищения организма. Обратите внимание, что речь идет о состоянии легкого чувства голода, при котором организм запускает процесс аутофагии – естественной регенерации на клеточном уровне. Если вам сложно справиться с чувством голодом с психологической точки зрения, то отдайте предпочтение постной пище.



И еще один важный момент – исключите из рациона сахар и алкоголь, которые препятствуют процессу очищения организма. Они создают дополнительную нагрузку на печень, вызывают колебания энергии и к частым желаниям перекусить.

Естественная очистка

Разберем подробнее, какие продукты питания полезны для естественной очистки организма:



Овощи:



Шпинат, кресс-салат, руккола и другие листовые овощи богаты антиоксидантами (витамин С, бета-каротин и фолиевая кислота). Они содержат клетчатку, которая помогает очистке кишечника и улучшает пищеварение;

Морковь, красный перец, томаты и сладкий картофель содержат богатое содержание бета-каротина, который защищает клетки нашего организма от повреждений и улучшает работу печени.

Фрукты:

Лимоны, апельсины, грейпфруты и лаймы богаты витамином C, который является мощным антиоксидантом и способствует выведению токсинов из организма. Они также стимулируют процесс очищения печени.

Малина, черника, клубника и другие ягоды содержат антоцианы, которые помогают в борьбе с воспалением и способствуют детоксикации организма.

Орехи и семена:

Богатые антиоксидантами, витаминами и минералами, грецкие орехи помогают улучшить функционирование печени и снизить воспаление в организме.

Семена чиа и льна содержат волокна и омега-3 жирные кислоты, которые улучшают пищеварение и поддерживают здоровье кишечника.

Травы:

Базилик – пряное травянистое растение борется с разными паразитами, в том числе с вирусами и глистами;

Помолотый барбарис можно добавить в различные салаты и супы. Он помогает бороться с паразитами в печени, а также улучшает ее функционирование и очищает кровь;

Гвоздика обладает широким противопаразитарным действием, воздействуя на паразитов в различных системах организма;

Имбирь помогает очистить от паразитов кишечник и органы дыхательной системы;

Кардамон – отличное очищающее средство для желудка, тонкой кишки и легких. Он действует мягко и хорошо сочетается с фенхелем;

Кинза (кориандр) – это не только вкусный, но и полезный продукт, который помогает бороться с паразитами;

Корица обладает противогрибковым, антисептическим и противомикробным действием;

Куркума – мощное противопаразитарное средство.

Лаврушка – пряный лист, добавляемый в различные блюда, также способствует очищению организма.

Также можно попробовать детокс-напитки. Вот несколько простых рецептов:

Зеленый смузи. Смешайте в блендере сельдерей, яблоко, огурец, свежую мяту и базилик. Добавьте немного воды и измельчите до получения однородной консистенции. Напиток, богатый витаминами и минералами, также помогает очистке организма;

Лимонад с мятой. Смешайте воду, свежевыжатый лимонный сок и немного натурального меда для сладости. Добавьте свежие листья мяты для аромата и освежающего вкуса. Этот напиток не только ощелачивает организм, но и отлично утоляет жажду;

Травяной настой. Заварите теплый напиток, добавив травы с антисептическими, противовоспалительными и очищающими свойствами (ромашка, зверобой, липа и др). Оставьте настояться несколько минут, а затем процедите. Такой напиток помогает снять воспаление и очистить организм.

Их можно пить как холодными, так и теплыми – как вам больше нравится. Что ж, наслаждайтесь вкусом и ощутите, как организм благодарит вас за заботу!

Как избежать побочных эффектов при очистке организма?

Эффекты очистки организма могут значительно различаться в зависимости от его индивидуальных особенностей.



Например, когда человек находится в состоянии стресса, его психика препятствует успешному процессу очищения организма. И тогда применение радикальных методов очищения (строгие диеты, голодовки) приведут к негативным последствиям (аллергии, обострение проблем с кожей, или даже лихорадка из-за выброса токсинов). Поэтому специалист должен учитывать потенциальные риски, связанные с возможным стрессом и шоком для организма пациента, и назначать только мягкие методы очищения: умеренное потребление детокс-напитков, внедрение здоровых привычек питания, а также использование травяных чаев с детокс-свойствами.



Помните, наша цель – помочь организму очиститься максимально безопасным и естественным для него способом.