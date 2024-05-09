Тест: угадайте по кадру кино СССР о Великой Отечественной войне

Годы бесстрашных подвигов и сложнейших испытаний навсегда оставили след в истории Советского Союза, который никто не вправе вычеркнуть и обесценить. И на небе, и на земле защитники родины в 1941-1945 годы всегда останутся героями.



Кинорежиссеры СССР создали потрясающие фильмы о Великой Отечественной войне, благодаря которым значение и суть того решающего периода удается передавать из поколения в поколение без лишних слов. Сюжеты этих кинокартин трогают сердце и душу. Невозможно сдержать слез, узнавая героический путь солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, женщин и детей той поры. Персонажи борются и замирают в молитве, находят счастье и его теряют, любят родину и отдают за нее жизнь. Они никогда не сдаются, восхищая нас стойкостью и силой человеческой воли.

Пройдите тест, чтобы вспомнить культовые киноленты СССР и почтить память великих предков, которые отдали жизни ради нашего светлого будущего. Вглядитесь в застывшие мгновения истории, уловите эмоции артистов и попробуйте угадать, какой фильм соответствует каждому из 7 кадров. На каждый вопрос теста "Дни.ру" предлагают 4 варианта: ответы "а", "б", "в", "г". Но только лишь 1 из 4 является верным.

Готовы ли вы воспроизвести в голове ленты СССР и вспомнить жизненные истории, которые попали на кинопленку? Настройтесь на 7 правильных ответов, но не ругайте себя за ошибку, ведь этот тест под силу только знатокам кино о Великой Отечественной войне. При желании вы можете посмотреть избранные фильмы после теста, когда узнаете правильные ответы — они даны в конце.

1. Какой фильм СССР на тему событий 1941-1945 года относится к снимку?

а) "Завтра была война" (1987)

б) "Живые и мертвые" (1963)

в) "Минута молчания" (1971)

г) "Еще до войны" (1982)

2. Какая это кинокартина СССР о Великой Отечественной войне?

а) "А зори здесь тихие" (1972)

б) "Это было в разведке" (1969)

в) "Постарайся остаться живым" (1986)

г) "Дорогой мой человек" (1958)

3. Это кадр из кино СССР под названием …

а) "Судьба человека" (1959)

б) "Моабитская тетрадь" (1968)

в) "20 дней без войны" (1977)

г) "Приступить к ликвидации" (1984)

4. На изображении герои советского фильма, который называется …

а) "Шел четвертый год войны" (1985)

б) "На семи ветрах" (1962)

в) "Дом, в котором я живу" (1957)

г) "Повесть о настоящем человеке" (1948)

5. Этот кинофильм СССР, связанный с событиями 40-х годов, имеет название …

а) "Щит и меч" (1968)

б) "Горячий снег" (1972)

в) "Юнга северного флота" (1974)

г) "Они сражались за родину" (1975)

6. Это кадр из кино о Великой Отечественной войне …

а) "Разведчики" (1968)

б) "Летят журавли" (1957)

в) "Женя, Женечка и «Катюша»" (1967)

г) "Ижорский батальон" (1972)

7. Данный кадр относится к фильму СССР …

а) "Перед рассветом" (1989)

б) "Торпедоносцы" (1983)

в) "Любовь земная" (1974)

г) "Порох" (1985)

Смотрите правильные ответы на тест о советском кино на тему Великой Отечественной войны:

1 — г) "Еще до войны" (Киностудия им. Довженко, 1982 год);

2 — а) "А зори здесь тихие" (Киностудия им. Горького, 1972 год);

3 — а) "Судьба человека" (Киностудия Мосфильм, 1959 год);

4 — в) "Дом, в котором я живу" (Киностудия им. Горького, 1957 год);

5 — г) "Они сражались за родину" (Киностудия Мосфильм, 1975 год);

6 — б) "Летят журавли" (Киностудия Мосфильм, 1957 год);

7 — в) "Любовь земная" (Киностудия Мосфильм, 1974 год).

Если вы верно ответили хотя бы на 5 вопросов верно — это хороший результат. Лишь истинные любители кино СССР смогли дать рекордные 7 верных ответов.