5 книг, в которых герои прошли путь от ненависти к любви

От любви до ненависти – один шаг. Стоит только узнать врага получше, как тут же понимаешь, что зачастую неприязнь – плод чрезмерной эмоциональности.



Это правда или наивные сказки? Вместе с книжным сервисом Литрес "Дни.ру" сделали подборку книг, которые помогут найти ответы на эти вопросы.

"Испанский любовный обман", Елена Армас

Испанская писательница Елена Армас называет себя безнадежным романтиком. Она верит в любовь с первого взгляда и считает, что сильное чувство может не только круто поменять жизнь, но и сильно изменить характер человека. Этому посвящен дебютный роман автора, который мгновенно стал бестселлером, был переведён на более десяти языков и теперь готовится к экранизации. В центре сюжета – очаровательная Каталина Мартин. У нее сложный характер и большое желание "утереть нос" бывшему парню, который, как и она, приглашен на свадьбу ее сестры в Испанию. Девушка решает за четыре недели найти того, кто согласится сыграть роль ее бойфренда. Кто же станет им? Меньше всего она ждала помощи от Аарона Блэкфорда. Нарциссическая личность, заносчивый эгоист – героиня о нём невысокого мнения, но делать нечего – он оказался единственным вариантом. Каталина не ожидала, что ее антигерой окажется мужчиной, о котором она мечтала всю жизнь…

"Эффект Фостера", Селина Аллен

Digital-автор Литрес Селина Аллен живёт в России, но по работе часто бывает в США. Именно поэтому черты этой страны переданы так точно во всех ее книгах. Писательница считает, что герои романов, как и реальные люди, не должны быть идеальными – они интересны именно своими несовершенствами. Среди других тем, которые интересуют автора, – романтические отношения, тайны прошлого, интриги. Все это сплелось в этом романе, в котором повествование ведётся от лица главного героя. Его отношения с Барбарой Эванс напоминают любовь-ненависть, но тяга к ней непреодолима. Эта девушка в розовом платье росла, не зная ни в чём отказа, и стала искусным манипулятором с холодным сердцем. Главному герою всегда запрещали к ней приближаться. Но он всегда любил вызовы и решил покорить сердце неприступной красавицы. Удастся ли ему это?

"Пока бьется сердце", Дженнифер Хартманн

У американской писательницы Дженнифер Хартманн есть девиз для творчества: «Каждая история заслуживает быть написанной, какой бы душераздирающей она ни была». Сильные эмоции, непростые признания, радостные открытия – всё это, по мнению автора, составляет основу любви, ипостаси которой явлены в каждой новой книге Хартманн. На этот раз – главные герои этой аудиокниги должны преодолеть неприязнь друг к другу, чтобы выжить. Кора и Дин – заклятые враги, но волею случая они оказываются в беде. Похититель запирает их в тёмном подвале. Здесь, прикованные наручниками, они должны раз и навсегда выяснить отношения, чтобы спастись. Оказывается, что за их давней враждой скрывается сильное притяжение. Удастся ли им вырваться из лап злоумышленника и начать новую жизнь?

"Бессердечные изгои. Безжалостный соперник", Л. Дж. Шэн

Американская писательница Л. Дж. Шэн пишет для девушек, которые мечтают о сильной любви с настоящим мужчиной. Она живет в солнечной Калифорнии – именно с этим местом она связывает свой жизнерадостный темперамент. "Мое любимое занятие – смотреть глупые ток-шоу, они веселят", – признается писательница. В этой книге любовь смешалась с местью. Успешный адвокат Кристиан одержим желанием отомстить магнату Конраду Роту. Самое удивительное, что на стороне его врага оказывается Арья – девушка, в которую он влюблен с детства. Он не смог ее забыть с момента их первой встречи, а она, кажется, совсем не помнит его. Удастся ли Кристиану вернуть расположение своей единственной возлюбленной после стольких лет разлуки и доказать ей, насколько она не права, что доверяет коварному Роту?

"Курсы драконьего языка", Наталья Мамлеева

Digital-автор Литрес Наталья Мамлеева начала писать в 16 лет. И сразу определилась с жанром – большинство ее книг представляют собой городское фэнтези. Волшебство рядом и может произойти с каждым, нужно только позволить ему проявиться – вот писательское кредо Натальи Мамлеевой. В этом романе речь идет о загадочном и секретном клубе "Драконьи Занозы". Главная героиня – его страстная адептка, она учится толковать карты таро, которые дают самые точные пророчества. В них-то девушка и решила внести изменения, для чего вызвала волшебство в свои сны. Удивительно, что оно пришло в образе того, кого она на дух не переносит – преподавателя любимого ею клуба. Однако враг решил взять на себя роль рыцаря и жениться на очаровательной студентке, чтобы помочь ей. Удастся ли героям развязать клубок непростых эмоций, накрепко связывающих их?