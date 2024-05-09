Пехота Победы: Гайдай, Смоктуновский, Этуш и Пуговкин на защите Родины

Что общего у режиссера легендарных комедий и исполнителя роли Гамлета? Они, как и многие другие деятели искусства, защищали свою страну.

Великая Отечественная стала тяжелейшим испытанием для всего советского народа. Миллионы людей встали на защиту Родины, среди них были не только профессиональные бойцы, но и деятели искусства, ученые, спортсмены. Известные персоны театра и кино – Леонид Гайдай, Иннокентий Смоктуновский, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин – тоже прошли суровую школу войны, сражаясь в рядах пехоты.

Леонид Гайдай, будущий создатель легендарных комедий, был призван в армию в 1942 году и направлен в Монголию, где занимался объездкой лошадей для фронта. Позже он попал в стрелковый полк и воевал на Калининском фронте. В 1943 году, подорвавшись на противопехотной мине, Гайдай получил тяжелое ранение и был комиссован.

Иннокентий Смоктуновский, будущий "Гамлет" советского экрана, в 1943 году попал в плен, бежал, воевал в партизанском отряде, затем – в регулярных частях Красной армии. Владимир Этуш прошел путь от рядового до командира взвода разведки, участвовал в освобождении Ростова-на-Дону и не только, был тяжело ранен. Михаил Пуговкин ушёл добровольцем на фронт в 17 лет, воевал в составе стрелкового полка, был разведчиком, участвовал в боях за освобождение нескольких территорий, в том числе польских, форсировал Днепр, был ранен.

Великая Отечественная война стала для них временем не только тяжелейших испытаний, потерь и лишений, но и временем настоящей дружбы, взаимовыручки, проявления силы духа и мужества. Именно на фронте формировались их характеры, мировоззрение, отношение к жизни и людям. Впечатления нашли отражение в их послевоенном творчестве, наполнив его особым смыслом и глубиной.

Сегодня, когда мы смотрим фильмы, вспоминая этих гениев театра и кино, невозможно даже представить, что за плечами каждого из них – суровые военные годы. Их герои смешат, заставляют задуматься, сопереживать, но главное – учат любить жизнь, ценить мир, дорожить дружбой и оставаться человеком в любых обстоятельствах.