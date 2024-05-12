Бывший мужик в дерзкой мини-юбке победил на "Евровидении"

В шведском городе Мальмё объявили результаты 68-го конкурса песни. Впрочем, оценивали тут не только и не столько вокал.

По сделанной в виде креста сцене бегал мужик в розовой миниюбке и пушистом кардигане. Впрочем, мужиком он был (не знаю, остался ли) только с физиологической точки зрения. Не дай бог его так назвать – еще засудят за оскорбление! Сам он считает себя небинарной персоной, не относясь ни к одному полу и называясь "они".

Это как у Пушкина:

"Родила царица в ночь

Не то сына, не то дочь;

Не мышонка, не лягушку,

А неведому зверюшку".

Знакомьтесь – Немо Меттлер, или просто Немо из Швейцарии, который и стал победителем "Евровидения" в этом году. В своей песне они, сверкая стразами вокруг глаз, подняли такие темы, как идентичность личности, психическое здоровье. Впрочем, последним тут явно не пахнет.

Но Европа была на ушах и бесновалась – мол, как это свежо, ярко, оригинально. Бородатая женщина Кончита Вурст уже выигрывала, всякие там трансгендеры пели, а вот "они" у нас впервые. Давайте их фальцет и признаем лучшим на нашем смотре фриков всех мастей.

Кстати, в Старом свете сейчас новый тренд – можно объявлять себя кошечкой или собачкой, требовать себе лоток вместо унитаза. Так что очень может быть, что через год в Швейцарии победит именно такой участник.