Пусть молодой муж кормит: Пугачеву лишили пенсии в Израиле

Третий год Народная артистка ССССР Алла Пугачева проживает с семьей в Израиле. Там ей на 76-м году жизни приходится начинать все заново...

В России у Примадонны было все – обожание поклонников, огромные гонорары, эфиры на федеральных каналах, концерты в Кремле, замки и дорогие квартиры. В Израиле она всего этого лишена. Да что там говорит, если даже пенсия на Земле Обетованной ей не положена! Певица хотя и получила гражданство, но не имеет всех, положенных израильтянам на пенсии, льгот и выплат.

На Родине Алла Пугачева получала чуть больше 55 тысяч рублей пенсии в месяц. В эту сумму входят доплата мэра столицы за звание народной артистки СССР и несколько тысяч рублей, положенных звезде как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС (она давала концерт там в 1986 году и получила дозу облучения).

А вот в Израиле ей фактически приходится сидеть на шее у пятого мужа и проедать сделанные в России накопления. Ведь на Святой земле право на пенсию имеет только гражданин, проработавший там хотя бы 10 лет и делавший взносы в пенсионный фонд. Пугачева же там не работала и выплат, соответственно, не делала. "Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись", – как писал Антон Чехов в пьесе "Чайка".

В Израиле новые репатрианты могут получать пособие по старости, выплачиваемое Институтом национального страхования "Битуах Леуми". Сегодня это 1834 шекеля (примерно 40 тысяч рублей).