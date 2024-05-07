ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит"

Проверьте себя на внимание к деталям!

Картина Владимира Меньшова стала лидером кинопроката 1980 года – в Советском Союзе ее посмотрели 90 млн зрителей. Спустя год лента получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и госпремию.

Простая история трех провинциальных покорорительниц Москвы, снятая по сценарию Валентина Черных, полюбилась зрителям и разошлась на цитаты. И по сей день фильм с удовольствием пересматривают люди разных возрастов, относясь к его героям как к родным и любимым людям.

Проверьте свое знание к деталям картины при помощи нашего теста.